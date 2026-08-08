APEDE Chiriquí reconoce a Anna Marissa Altieri Pérez como Ejecutiva del Año 2026

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Capítulo de Chiriquí informó que otorgó a Anna Marissa Altieri Pérez el reconocimiento Ejecutiva del Año 2026, una de las más altas distinciones que concede el gremio para exaltar a quienes han demostrado que el éxito empresarial también puede convertirse en una herramienta para transformar positivamente a la sociedad.

De acuerdo a la APEDE la ceremonia reunió a autoridades, empresarios, directivos y socios de la entidad e invitados especiales para rendir homenaje a una trayectoria construida sobre la excelencia profesional, la innovación, el liderazgo ético y un profundo compromiso con las personas.

La presidenta de la organización, Gisela Otero de Socarraz, destacó que “el reconocimiento Ejecutivo del Año representa mucho más que una valoración de resultados empresariales. Señaló que el mismo busca honrar a quienes ejercen un liderazgo sustentado en la disciplina, la visión estratégica, la preparación constante y el respeto por los demás, convirtiéndose en referentes dentro y fuera del ámbito empresarial.”

“El reconocimiento no solamente distingue los logros empresariales, sino también los valores, la calidad humana, la dignidad y el compromiso que ese ejecutivo mantiene con quienes le rodean”, afirmó.

La presentación de la trayectoria de la homenajeada estuvo a cargo de Carla Labasta, socia de APEDE, capítulo de Chiriquí, quien explicó que la selección del Ejecutivo del Año constituye uno de los procesos de mayor responsabilidad para la organización, debido al alto nivel profesional de los empresarios chiricanos.”Seleccionar al Ejecutivo del Año siempre es una tarea compleja, porque en Chiriquí hay muchísimas personas talentosas y con una trayectoria destacada”, expresó.

Igualmente precisó que la designación de Anna Marissa Altieri Pérez respondió no solo a sus méritos empresariales, sino también al impacto que ha generado desde el ámbito social. abasta destacó que APEDE concibe al Ejecutivo del Año como un líder integral, capaz de combinar la excelencia empresarial con sólidos valores éticos y un genuino compromiso ciudadano.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el mensaje de la homenajeada, quien recibió la distinción con evidente emoción y agradecimiento. "Recibo este reconocimiento con humildad y con una gratitud inmensa. Nunca imaginé, unos años atrás, que pudiera estar en este lugar”, expresó Anna Marissa Altieri Pérez.

Durante su intervención, atribuyó este reconocimiento a la perseverancia, la disciplina y el trabajo honesto, valores que aseguró siempre terminan dando frutos cuando se trabaja con propósito.

Anna Marissa también se refirió a la salud mental, tema que ha impulsado desde distintos espacios de comunicación y acción social. Advirtió que la sociedad enfrenta uno de sus mayores desafíos en esta materia y llamó a eliminar los estigmas que aún existen alrededor del tema.”La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y ya es necesario entender que no debe existir vergüenza alguna en buscar ayuda cuando sea necesaria”, señaló.

Asimismo, reflexionó sobre los efectos que la hiperconectividad y el uso permanente de las pantallas han generado en las relaciones humanas, haciendo un llamado a recuperar la cercanía, la empatía y el diálogo.

Con la designación de Anna Marissa Altieri Pérez como Ejecutiva del Año 2026, APEDE Chiriquí reafirma la esencia de un reconocimiento instaurado en 1977, que distingue a líderes cuyo legado trasciende los indicadores empresariales para convertirse en un ejemplo de integridad, servicio y compromiso con el desarrollo de Panamá.