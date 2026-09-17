APEDE conforma equipo técnico para monitorear los efectos de El Niño en la economía nacional

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) conformó un equipo multidisciplinario para monitorear la evolución del fenómeno de El Niño, evaluar sus efectos sobre los sectores productivos y dar seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional. El anuncio se realizó este 17 de septiembre durante la reunión mensual titulada “Panamá frente al desafío de El Niño: Canal y su impacto económico”, la cual contó con la participación de especialistas en materia ambiental, financiera, energética y agropecuaria.

El presidente del gremio, Alberto López Tom, explicó que la comisión analizará información técnica para transformarla en propuestas concretas sobre la gestión hídrica y la mitigación de los impactos económicos. Asimismo, advirtió que El Niño trasciende la disminución de las precipitaciones, al impactar directamente la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, la generación y el costo de la energía, el empleo, la actividad empresarial y las operaciones del Canal de Panamá.

Según el gremio, los efectos del fenómeno climático ya se perciben en el litoral Pacífico, especialmente en el Arco Seco y las provincias centrales. Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de APEDE, Luis Carlos Díaz, solicitó priorizar la atención en las zonas más vulnerables mediante la construcción y rehabilitación de pozos, reservorios y abrevaderos. Por su parte, el presidente de APEDE Azuero, Manuel Gutiérrez, alertó que dicha región —caracterizada por su aridez— enfrenta serias dificultades en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, por lo que instó a implementar sistemas de cosecha de agua de lluvia y construir un mayor número de embalses.

Durante el encuentro, Erick Córdoba, gerente de Hidrometeorología del Canal de Panamá, indicó que el evento climático podría prolongarse entre 12 y 18 meses e intensificarse progresivamente, previéndose acumulados de lluvia por debajo del promedio histórico para octubre y noviembre, así como un inicio anticipado de la estación seca. Ante esta situación, la vía interoceánica ya redujo en más de un 40 % su consumo diario de agua para los tránsitos, recortó cuatro tránsitos diarios a partir del 15 de septiembre y disminuyó de 50 a 48 pies el calado máximo permitido para los buques neopanamax, segmento que genera entre el 55 % y el 60 % de sus utilidades.

Finalmente, el contralor financiero de la vía acuática, David Sedda, detalló el impacto económico proyectado: durante la sequía del periodo 2023-2024, el Canal registró 2,700 tránsitos menos (-21 %) y una reducción de 88 millones de toneladas de carga, lo que representó un impacto de B/.827 millones en ingresos no percibidos. Para el año fiscal 2027, las proyecciones contemplan un descenso de 1,265 tránsitos y 32 millones de toneladas de carga menos, con un efecto económico estimado entre B/.225 y B/.400 millones. Para hacer frente a esta crisis, la administración del Canal prevé destinar B/.341.3 millones a inversiones en 2027; de este monto, B/.82 millones se asignarán al proyecto del río Indio —valorado en B/.1,500 millones—, iniciativa que aportaría capacidad operativa para atender entre 4,000 y 5,500 tránsitos adicionales al año.