APEDE insta a seguir generando inversión y empleo para mantener el crecimiento en Panamá

En las principales conclusiones del más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual, elaborado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), se plantea como principal reto convertir el dinamismo financiero del país en mayor inversión privada, empleos estables y un crecimiento sostenible.

El documento resalta que Panamá inició 2026 con señales económicas positivas: el PIB creció 4.8% en el primer trimestre, el IMAE aumentó 5.96% en abril y los contratos laborales subieron 20.5%, impulsados principalmente por la logística, el comercio, la construcción, el turismo y los servicios. Asimismo, las operaciones del Canal de Panamá, el transporte aéreo y la actividad de la Zona Libre de Colón continuaron siendo motores importantes del desempeño nacional.

En el plano fiscal, se reporta una reducción del déficit del Sector Público No Financiero del 2.20% al 1.46% del PIB entre enero y abril de 2026, junto con un aumento del 13.2% en los ingresos del Estado. No obstante, el informe advierte que persisten desafíos debido al crecimiento de la deuda pública, el mayor gasto corriente y la menor inversión estatal.

En el mercado laboral también se observaron resultados favorables. Los contratos registrados por el Mitradel aumentaron 20.5 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando más de 112 mil registros. Sin embargo, la mayoría corresponde a plazas definidas y por obra determinada, lo que evidencia que el reto sigue siendo la generación de empleo formal, estable y de mayor calidad.

“Llama la atención sobre la evolución de la inversión extranjera directa. Durante 2025 esta cayó 63.1% en comparación con el año anterior, acompañada de una fuerte disminución en las utilidades reinvertidas, lo que refleja una menor confianza para ampliar operaciones productivas en el país y la necesidad de fortalecer las condiciones para atraer nuevas inversiones”, detalla el documento.

En cuanto a la perspectiva internacional, el reporte señala que Panamá enfrenta un entorno global menos favorable, marcado por un desaceleramiento económico mundial, tasas de interés todavía elevadas y volatilidad en los mercados energéticos. En este contexto, considera que el desempeño del país dependerá cada vez más de factores internos como la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica, la productividad y la capacidad para atraer capitales.

El análisis incorpora además una evaluación de J.P. Morgan, la cual considera que Panamá mantiene las condiciones para conservar el grado de inversión otorgado por Moody’s gracias al avance en la consolidación fiscal, el crecimiento económico y el mejor desempeño del Canal de Panamá. No obstante, advierte que será necesario mantener la disciplina financiera y evitar que el ajuste continúe descansando principalmente en la reducción de la inversión pública.