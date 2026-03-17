APEDE reconoce a Marta Cristina Lasso como Mujer Destacada del Año

Marta Cristina Lasso fue distinguida con el premio Mujer Destacada del Año por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), en reconocimiento a su trayectoria profesional, liderazgo y aporte al desarrollo del sector empresarial panameño.

Durante la reunión mensual del gremio se destacó que Lasso ha construido una carrera sólida en los ámbitos financiero y de gobierno corporativo, caracterizada por su compromiso con la excelencia, la formación de talento y la promoción de buenas prácticas empresariales. A lo largo de su trayectoria, también ha acompañado y orientado a muchas mujeres en su crecimiento profesional, convirtiéndose en una mentora que ha abierto camino para nuevas generaciones.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que este reconocimiento busca resaltar el impacto de las mujeres que, desde su liderazgo, contribuyen al desarrollo del país y al fortalecimiento del sector empresarial.

“Reconocer a Marta Cristina Lasso es reconocer una trayectoria marcada por el compromiso con Panamá y por su disposición a compartir su experiencia para apoyar a otras mujeres en su desarrollo profesional”, expresó De Sanctis.

Por su parte, Lasso destacó que, a lo largo de su camino profesional, ha aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en llegar primero, sino en abrir oportunidades para que otros puedan avanzar.

“Con orgullo he asumido el rol de mentora, muchas veces de forma anónima, acompañando a mujeres profesionales en su crecimiento, alentándolas a asumir nuevos retos para que conozcan su máximo potencial y recordándoles siempre que su talento merece ocupar espacios de liderazgo”, enfatizó.

En el marco de la actividad, también se realizó la conferencia magistral de Lucía Meza, representante de CAF en Panamá, titulada: “Retos de la mujer ejecutiva en tiempos de incertidumbre”. En ella compartió reflexiones sobre liderazgo, toma de decisiones y el papel de las mujeres en la conducción de organizaciones en contextos complejos.

“Los líderes exitosos son aquellos que se adaptan con facilidad al cambio y se sienten cómodos trabajando con equipos diversos. En ese sentido, las mujeres hemos demostrado una capacidad destacada para liderar en entornos dinámicos, aportando una visión integradora”, detalló Meza.

La representante de CAF resaltó que, aunque Panamá registra un 46% de mujeres en posiciones directivas —una de las cifras más altas de la región—, aún persiste una brecha importante: en posiciones similares, los hombres continúan percibiendo mayores ingresos. Esto evidencia que el avance en participación no siempre se traduce en igualdad de condiciones.

Por otra parte, este 17 de marzo, APEDE también conmemora su 68.º aniversario, reafirmando su compromiso de seguir promoviendo la libre empresa y el desarrollo del país.