APEDE solicita extender plazo de consulta pública antes de un potencial incremento a la tarifa eléctrica

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) emitió un comunicado este viernes, 28 de julio, en el que solicita extender el plazo de consulta pública e iniciar un proceso de conversaciones para medir los avances y soluciones para mejorar no solamente el precio, sino también la calidad del servicio eléctrico suministrado.

Explican que las Consultas Públicas No.007-23 y No.009- 23, aprobadas mediante las Resoluciones AN No. 18542-Elec del 10 de julio de 2023 y AN No. 18558-Elec del 17 de julio de 2023, respectivamente, y en las cuales se somete a comentarios la propuesta de los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) y la empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), para el periodo comprendido del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026”, se hicieron en un tiempo muy reducido.

En la nota sostienen que “no se aprecia una valoración por parte del regulador en torno a las consecuencias e impacto que podría causar la adopción de la citada propuesta de los Pliegos Tarifarios aplicables a los Clientes Regulados y Grandes Clientes.

“Consideramos muy reducido el plazo otorgado en las consultas públicas para que las personas jurídicas o naturales puedan emitir sus comentarios sobre las propuestas presentadas por las empresas de distribución. Es de suma preocupación el potencial incremento del Cargo de Potencia de Generación (CPG) aplicables a los Grandes Clientes”, precisaron.

Asimismo, de la Apede plantean que en la información publicada no se sustenta el CPG tomado en consideración, ni los criterios utilizados para la determinación del mismo. “Más aún, y siendo esto una reclamación constante de los consumidores, el regulador no establece una hoja de ruta para reducir este costo de generación en el futuro”, puntualizaron.