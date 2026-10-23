APEDE y el cuerpo diplomático unen esfuerzos para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo regional

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) reunió a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país con directivos, expresidentes y líderes de sus comisiones y capítulos, bajo el lema “Panamá como aliado estratégico: oportunidades de inversión y cooperación”. El objetivo del encuentro fue presentar propuestas concretas para fortalecer la formación del talento humano, abrir mercados y atraer inversiones hacia las regiones, posicionando al gremio como un puente entre las misiones diplomáticas y el sector privado. “En APEDE encontrarán un aliado para conectar con el sector empresarial panameño, comprender el entorno nacional e identificar oportunidades de cooperación, comercio e inversión”, expresó su presidente, Alberto López Tom.

En materia educativa, eje central de la jornada, el presidente de la Comisión de Educación y Actualización Ejecutiva, César Tucker, propuso instalar una Mesa de Cooperación Educativa APEDE-Cuerpo Diplomático para gestionar asistencia técnica, becas y programas de estudio dirigidos a ejecutivos y jóvenes profesionales. Además, presentó la iniciativa APEDE Business Academy, una ruta de actualización de seis módulos, e invitó a las embajadas a vincular especialistas y empresas de sus respectivos países con esta oferta formativa y con el VII Foro de Educación 2027.

En comercio, emprendimiento y logística, el presidente de la Comisión de Libre Empresa, Emprendimiento y Comercio Exterior, José Ramón Mena, planteó cuatro encuentros del Circuito Emprendedor en Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y la sede central, con una meta superior a los 200 participantes, así como la conexión de 35 pequeñas y medianas empresas manufactureras panameñas con comerciantes de la Zona Libre de Colón. A esto se sumaron sesiones periódicas sobre mercados internacionales, la designación de enlaces en las embajadas y encuentros bilaterales para consolidar al país como centro logístico multimodal de las Américas mediante buenas prácticas e inversión.

En el ámbito del desarrollo regional, el vicepresidente de APEDE y presidente de la Comisión CADE 2027, Eric Molino Ferrer, invitó al cuerpo diplomático a vincularse mediante conferencistas internacionales, misiones comerciales al interior y estudios conjuntos con agencias de desarrollo. La meta es acercar oportunidades a Chiriquí, Azuero, Coclé, Colón y Panamá Oeste con la participación de los capítulos de APEDE y empresarios locales. Con estas acciones, la asociación busca fortalecer sus lazos con la comunidad internacional y traducir la cooperación en competitividad y desarrollo para las distintas regiones del país.