APEX: Panamá debe diversificar sus mercados

Las exportaciones panameñas siguen creciendo, sin embargo, Bianca Morán, presidenta de la Asociación Asociación Panameña de Exportadores (APEX), reconoció que el país tiene oportunidades que deberían aprovecharse más para fortalecer el sector y llegar a más mercados. “Necesitamos facilitar la exportación, estandarizar los procesos de digitalización con los países a donde estamos mandando producto. Todavía generamos documentos en español cuando el idioma de las transacciones a nivel mundial es el inglés. Tenemos que digitalizar todo, porque estamos viviendo en un mundo que se fija mucho en la cadena de custodia, en la trazabilidad de producto y nosotros seguimos trabajamos con papel. Panamá cumple con muchas cosas, pero no lo podemos probar porque los requerimientos internacionales de las diferentes instituciones son que la información esté digital y de fácil acceso” comentó Morán. Desarrollar la marca país es vital, sostuvo la empresaria. Explicó que “cuando vas a las ferias internacionales tú ves países que ya tienen una identificación desarrollada y Panamá no tiene eso. Ese proyecto ya se hizo, hay que implementarlo”. Resaltó que Panamá debe “diversificar nuestros países de destino. Cuando dependes de un solo país te pones en una posición muy débil y riesgosa. Un aliado natural para nosotros es el mercado del Caribe y no lo estamos aprovechando. Podemos aumentar en ciertos rubros, porque las condiciones no son iguales para todos los productos. El Caribe demanda mucha mercancía fresca, mucho productos de consumo inmediato, entonces vamos a enfocarnos en los mercados que nos pagan más”. Según datos oficiales, las exportaciones panameñas sin cobre ascendieron a $1,091.2 millones a noviembre de 2023, superando en $20 millones el valor de todo el año 2022. Para la presidenta de APEX, “sí, tenemos un país pequeño, con costos de producción altos, donde la tierra es costo y la electricidad es costosa, debemos ir subiendo el nivel de nuestra producción para producir productos premium y llegar a mercados premium porque la diferencia en la producción no es grande y la diferencia en el precio al consumidor sí es grande”. Por lo que sugirió “invertir en tecnología, capacitación de los colaboradores”. El año pasado, los sectores agrícola, industrial, agroindustrial y pesquero totalizaron $826.9 millones, con un alza de 4.3% en el valor FOB exportado, comparado con el mismo período del año pasado que fue de $792.9 millones.