Aprueban crédito de B/. 22.1 millones para compra de alimentos para ferias y agrotiendas del IMA

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 85-26, que autoriza un crédito adicional suplementario por B/. 22,133,574.00 al Presupuesto General del Estado 2026 en favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Los recursos se utilizarán para financiar la compra de 550,000 quintales de arroz y de otros productos de la canasta básica, tales como aceite, azúcar, pastas, café, sal, atún, guandú, frijoles y sardinas, los cuales serán distribuidos en ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional.

Según el comunicado oficial del Ministerio de la Presidencia, la medida busca beneficiar principalmente a las familias más vulnerables del país mediante la ejecución de estos programas de abastecimiento social.

La solicitud cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el visto bueno de la Contraloría General de la República sobre su viabilidad financiera y conveniencia. Asimismo, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a presentar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior ejecución.