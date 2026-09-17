Aprueban en la Asamblea reformas a Panamá Emprende para evitar comercios en zonas no autorizadas

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 578, el cual optimiza la verificación del permiso de ocupación en la generación y actualización del aviso de operación, adicionando además un artículo a la Ley 5 de 2007. La iniciativa legislativa, propuesta por la diputada Grace Hernández, busca que la plataforma Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) valide de forma automatizada la compatibilidad entre el aviso de operación y el permiso de ocupación emitido por el municipio correspondiente, garantizando así que los establecimientos comerciales operen únicamente en zonas debidamente autorizadas.

La normativa incorpora mecanismos de verificación automatizada dentro del proceso de otorgamiento y renovación de los avisos de operación. Según explicó la parlamentaria Hernández, este ajuste moderniza el sistema y fortalece el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica de las actividades económicas y la convivencia urbana. Asimismo, la ley reconoce el rol de las juntas comunales como canalizadoras de información territorial —sin menoscabar las competencias de las autoridades administrativas— y establece un sistema preventivo que valida de manera temprana inconsistencias que en la actualidad solo se detectan de forma tardía.

Finalmente, la ley establece que la falsedad en la información declarada facultará a la autoridad competente para ordenar la suspensión o cancelación del aviso de operación, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales correspondientes, e incluso facultará a la autoridad local para solicitar el desalojo del inmueble. La proponente sustentó que, si bien el sistema Panamá Emprende ha dinamizado la apertura de empresas, dicha agilidad permitió que actividades incompatibles se instalaran en zonas residenciales o no permitidas, afectando la tranquilidad y calidad de vida de las comunidades.