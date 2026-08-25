Aprueban en primer debate beneficio fiscal para viviendas nuevas de hasta $120 mil

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate, el proyecto de ley 661, que busca eximir del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la primera venta de viviendas nuevas cuyo valor sea de hasta B/.120,000.

La iniciativa, que modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974, establece que las operaciones podrán acogerse al beneficio fiscal siempre que se formalicen dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación y cumplan con las demás condiciones establecidas.

El presidente de la comisión, diputado Víctor Castillo, destacó que la propuesta busca brindar mayores facilidades a las familias panameñas, especialmente a aquellas con menores ingresos, para acceder a una vivienda nueva.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que la medida permitiría reducir los costos asociados a las transacciones de compraventa de viviendas y forma parte de otras acciones impulsadas por el Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda.

En la discusión participaron también el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, además de representantes del sector inmobiliario y otros actores vinculados al tema.