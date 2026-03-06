Aprueban proyecto de ley sobre prescripción de deudas

ML | Establecer un procedimiento administrativo que reconoce la figura jurídica de la prescripción de deudas bancarias y financieras, después de terminado el periodo de los tres meses para el cobro, es lo que busca el proyecto de Ley 388, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

La normativa, que ahora debe ser vetada o sancionada por el Ejecutivo, permite que los deudores tengan la oportunidad de solicitar la prescripción de sus deudas, de manera directa, ante las entidades financieras, sin incurrir en procesos judiciales que se tornan largos y costosos.

El diputado proponente de la iniciativa, Ernesto Cedeño, señaló que con esto se brinda una ventana administrativa para extinguir la deuda, ya que muchos bancos y financieras, después de los tres años, traspasan y venden estas carteras crediticias a mueblerías y demás agencias de cobro, que se dedican a perseguir al cuentahabiente.