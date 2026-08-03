Artesana panameña transforma escamas de pescado en alta joyería tradicional

A sus 38 años de edad, la artesana panameña Cristina Sánchez, consolidó su marca “Tembleques y Accesorios Crizz” como referente de innovación cultural. Su emprendimiento se dedica a la confección manual de tembleques, joyería y accesorios inspirados en el folclor nacional. Lo que hace única su propuesta es el uso de escamas de pescado recicladas, combinadas con semillas naturales, perlas y elementos de joyería fina.

Cristina inició su camino en este arte a los 12 años, perfeccionando técnicas ancestrales hasta fusionarlas con tendencias contemporáneas. Su producto estrella son las piezas inspiradas en la Flor del Espíritu Santo, la flor nacional de Panamá, elaboradas meticulosamente a mano. “Nuestras tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia”, afirma la creadora, quien aplica técnicas como el calado en joyería para recrear los petroglifos de El Valle de Antón y plasmar diseños que reflejan la biodiversidad local.

Los precios de sus productos inician desde los B/. 5.00 en adelante. Los interesados en sus obras pueden contactarla a través de su cuenta de Instagram @temblequesyaccesorioscrizz, en TikTok @creando.artecrizz, o vía WhatsApp al 6567-7478.

A pesar de los retos económicos iniciales y la dificultad para comercializar un material poco convencional, Sánchez define su empresa con la palabra “autenticidad”.

El principal desafío de la marca radica en la falta de espacios y ferias permanentes para los artesanos. No obstante, a mediano plazo aspira a participar en exposiciones internacionales y dictar talleres para preservar el patrimonio cultural. A quienes inician en el emprendimiento, Sánchez les recomienda disciplina, capacitación continua y constancia.