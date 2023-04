Asociación presenta cifras de centro bancario local e internacional.

La Asociación Bancaria de Panamá presentó su informe de actividad bancaria en el que destacó que los activos del centro bancario internacional en el país a febrero de 2023 son de $139,269 millones lo que representa una aumento de 3.21% con respecto al mismo periodo del 2022.

Mientras, los depósitos disminuyeron en un 0.32% con respecto al año anterior con $98,225 millones de balboas.

En cuanto a patrimonio se registra un aumento de 5.58% es decir $16,747 millones, cifras que colocan al país como el de mejor índice de inclusión financiera de 54.6%.

En cuanto a los activos totales en el Sistema Bancario Nacional es de $122,647 millones, lo que representa un aumento del 3.32% con respecto al año pasado. En el caso de los créditos totales la cartera tuvo una aumento de 11.40% con $76,019 millones, lo que corresponde al en su mayoría al sector privado ($53,947.64 millones).

La cifra de depósitos de los bancos del sistema bancario nacional presentan una tendencia similar a la Centro Bancario Internacional con saldo de $85,812 millones, una disminución del -0.72%. Finalmente se destaca que el 74% de las fuentes de estos fondos corresponde a depósitos con $85, 812 millones.

Se destaca la liquidez legal presente hasta abril de 2023 que aseguran coloca a los bancos en una “holgura” que permite afrontar la volatilidad del mercado; mientras que el índice de adecuación de capital (solvencia) e mantiene por encima del mínimo requerido (8%); aspectos que para los directivos del Asociación Bancaria han contribuido hacer frente al aumento vertiginoso de las tasas de interés del Sistema de la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos.

“La última subida no necesariamente es la que más alto pero sí es la más vertical de todos los otros aumentos que se han dado en la historia y se ha caracterizado por los aumentos de tasas más rápidos y más agresivos en corto plazo por eso que hoy en día el mundo está viviendo una situación difícil de afrontar, que tiene sus retos”, expresó Carlos Berguido.

El banquero destacó que aunque las cifras de crecimiento en Panamá no son parecidas a las de los Estados Unidos existen factores puedes atrasar los aumentos en las tazas locales, como es la competencia, el acceso de fondos que no necesariamente viene de Estados Unidos, por ejemplo de Suramérica; que la tasa panameña es superior de la FED, lo que es normal entre índices hipotecarios y lo establecido por la reserva federan como referencia a corto plazo por detalle.

“Nosotros somos parte del sistema monetario al hacer usuario del dólar y no podemos escapar a la realidad de que el costo del dólar en el mundo. Sube para todos con diferente intensidad, tamaños económicos y circunstancia, No podemos ponerle una barrera. NO es cierto que las tasas de interés en los Estados Unidos bajan y en Panamá no, ejemplos tenemos en el año 2000, 2006, entre 2017 y 2019 y entre el 2021 y el 2023. Las tasas de la reserva bajo y la de panamá también bajo, también es cierto que cuando suben abruptamente en Panamá se mantuvieron o incluso bajaron”, manifestó Berguido.