Aurelio Barría asume presidencia de la CCIAP

Aurelio Barría Pino tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027.

El empresario explicó que durante su gestión trabajará en el fortalecimiento del propósito gremio que es “promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional”. Además, impulsará el desarrollo de misiones comerciales para atraer inversiones al país y facilitar que los empresarios panameños exploren nuevos mercados internacionales.

En cuanto a la generación de empleo, Barría Pino ha señalado que “buscará apoyar a quienes deciden iniciar sus propios negocios, ofreciéndoles el conocimiento técnico del gremio e invitándolos a sumarse a la Cámara para fomentar esta vía como un motor de valor y plazas de trabajo”.

Barría Pino es gerente general de Inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución de lubricantes y productos automotrices, miembro de la CCIAP desde 1974.