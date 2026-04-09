Aurelio Barría asume presidencia de la CCIAP

Aurelio Barría Pino tomó posesión ayer como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027.El empresario explicó que durante su gestión trabajará en el fortalecimiento del propósito gremio que es 'promover, conectar y defender a la empresa privada, siempre en función del bienestar nacional'. Además, impulsará el desarrollo de misiones comerciales para atraer inversiones al país y facilitar que los empresarios panameños exploren nuevos mercados internacionales.En cuanto a la generación de empleo, Barría Pino ha señalado que 'buscará apoyar a quienes deciden iniciar sus propios negocios, ofreciéndoles el conocimiento técnico del gremio e invitándolos a sumarse a la Cámara para fomentar esta vía como un motor de valor y plazas de trabajo'. Barría Pino es gerente general de Inversiones Barría, S.A. (INBASA), empresa dedicada a la distribución de lubricantes y productos automotrices, miembro de la CCIAP desde 1974.