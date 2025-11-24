Avances en modernización y fortalecimiento institucional

Impulsan plataforma web que transformará la planificación territorial

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de la Secretaría Técnica del Gabinete Social reveló que avanza en la formación de servidores públicos para implementar el Sistema de Gestión Social Territorial (SIGEST), una plataforma web integral, inteligente e interactiva que modernizara la coordinación y visualización de la gestión social en el país. Este sistema permitirá a las instituciones ejecutar programas y servicios de manera articulada y en tiempo real, fortalecerá la intervención en cada corregimiento y la colaboración con organizaciones comunitarias y gobiernos locales. Además, “facilitará la alineación de la oferta institucional con los ejes estratégicos del Gobierno Nacional. Con módulos como Registro de la Oferta Nacional, Diagnóstico Territorial y Seguimiento, el sistema ofrece datos confiables, etc.”

El MIDES resalta cumplimiento total de ONGs y patronatos en proyectos sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) destacó que las 67 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y patronatos subsidiados cumplen al 100% con los requisitos legales para la ejecución de proyectos y programas sociales. Según la entidad, este cumplimiento refuerza la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización promovidas por la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales (ONASS), asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera responsable y lleguen a la población prioritaria. Asimismo, comentó “las organizaciones mantienen 84 proyectos que benefician a más de 20 mil niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores, con una inversión anual de B/. 4.5 millones. Este avance ha sido posible gracias a la coordinación constante entre el MIDES, las ONG y los patronatos”.

El MIDES refuerza apoyo a ONGs y optimiza fiscalización de subsidios estatales