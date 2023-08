Avanza siembra y garantizan abastecimiento de arroz

Productores descartan la posibilidad de que se registre un desabastecimiento de arroz en el resto del año. Sin embargo, proyectan un déficit para el próximo.

El presidente de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), Gabriel Araúz, explicó que “son aproximadamente 4 millones 400 mil quintales se han importado al país este año. Vamos en aumento, esto se tuvo que hacer para poder garantizar que no exista un desabastecimiento de arroz este año”.

“Respecto a la siembra, hubo atrasos pero los productores estamos sembrando. Ha habido dificultades para la siembra por temas climáticos, estamos por debajo de los promedios de otros años para esta misma fecha en siembra. Si me dice; ¿Cómo están los promedios de producción de las primeras cosechas en Chiriquí? tengo que decirle, no son las mejores. Hasta el momento no podemos ser optimistas en que vamos a producir nacionalmente ni siquiera lo que hemos estado produciendo en años anteriores”, detalló el productor.

Mientras que, Vidal Aguilera de la Asociación de productores de Arroz y Granos Básicos de Veraguas, concuerda con Araúz que “no debe haber problema para abastecer el mercado nacional”.

Indicó que lo que está aquí en perspectiva es el futuro, es decir, con la situación actual, con el clima lo que puede haber al final del camino que el ciclo agrícola de este año se vea afectado. Está siendo afectado por que muchos productores no han podido sembrar, otros han sembrado tardío. El clima los está afectando”.

Añadió que “el ciclo agrícola 2023-2024 se inició el primero de mayo, es decir, ya llevamos tres meses del ciclo agrícola nuevo que es el que va a dar la comida para el próximo año que debe abastecer el otro año”.

Un informe de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reporta hasta el 28 de julio, para el año agrícola 2023-2024 al menos 42,589.5 hectáreas sembradas de arroz, por 853 productores, es decir, 45.9% de lo programado anual (92,757 hectáreas).

De este total, el 92% es secano (39,184.6 hectáreas con 800 productores) y 8% con sistema de riego (3,404.9 Hectáreas de 53 productores).

El MIDA tiene una proyección de cosecha 437,106 toneladas métricas, es decir, al menos 9, 616,332 quintales, con un rendimiento promedio de 104 quintales por hectáreas.