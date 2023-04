Banqueros enumeran los retos en un año preelectoral

Para el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá Otto Wolfschoon Jr. es importante que el país cumpla con ciertas tareas pendientes, incluso “si nos encontramos en un año preelectoral”.

“Ojalá que se pueda hacer cosas en este año preelectoral. Ojalá que tengamos la madurez para poder hacerla, claro que no es fácil, pero nunca es fácil. Quizás en el año preelectoral sea más difícil, pero será más difícil en el año electoral, así porque no intentamos por lo menos con seriedad tratar de avanzar en algunos temas”, sostuvo.

El economista afirmó que entre los temas de mayor importancia está definir el de la Minera. “Es el inversionista privado más grande de Panamá y América Central; el impacto en el producto interno bruto (PIB) y en el empleo, es enorme. Y en general, el impacto en la imagen del país de cómo lidiamos con un inversionista extranjero. No voy a meterme en si estoy a favor del contrato o si la cláusula y o z; lo que sí voy a decir es que la mayoría de la gente no se ha leído el contrato, yo incluido; es bastante difícil. Pero lo que he leído tiende a ser bastante distinto a lo que escuchó de la gente. Este tema se debe decidir en el 2023”, manifestó.

Otro tema que enumeró el banquero fue la salida de Panamá de la lista de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Tenemos que salir de las listas GAFI, para mí, es otra asignatura pendiente. Creo que vamos por el camino correcto, de las 15 que teníamos solo nos faltan dos, que tiene que ver con el registro de beneficiarios finales. Estamos por encima del 50% de cumplimiento y eso tiene su proceso, pero es importante para el país que en este 2023 podamos decir que ya no estamos más en ese listado”, puntualizó.

Como tercer punto, mencionó la situación de la Caja de Seguro Social. “Sería muy ingenuo pensar que en 2023 vamos a resolver el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), pero por lo menos deberíamos tener un esqueleto de lo que podría ser. Creo que por ahora ni siquiera hay un consenso de cuáles son las cosas que hay que hacer. Hay ciertas cosas que no tienen ningún sentido como mezclar los dos sistemas, que no solo no resuelve el problema sino lo va a terminar agravando. Si no resolvemos el tema de la CSS nos va a afectar a todos. Yo creo que esto es tan importante y prioritario, que estamos preocupados porque el reloj sigue corriendo”, manifestó.

En los dos últimos puntos, Wolfschoon hizo énfasis en los planes a futuro. “El país debe mantener el grado de inversión y buscar de la manera más prudente todo el tema de las finanzas pública. Si vamos a tener déficit, por lo menos que sea un monto razonable para el tamaño de la economía y que estemos muy seguros de que estamos gastando plata en lo que debemos gestarla”, expresó.

En ese sentido agregó, “Panamá necesita muchas cosas para tener un crecimiento a mediano plazo y una de las cosas fundamentales es planear un poco cómo vamos a crecer. Es necesario que sea moderna y que digamos cuáles son las grandes áreas de crecimiento en el país, por ejemplo, las zonas anexas al Canal. Creo que estamos perdiendo una serie de oportunidades muy grandes. Qué maravilla que tengamos un canal ampliado, pero básicamente estamos haciendo lo mismo de siempre, solo que los barcos son más grandes y pagan peajes más altos, pero no puedo creer que no haya valor agregado, que se puedan hacer cosas. Otra área es el sector agropecuario, hacer que crezca pero no subsidiando en nivel actual de productividad, sino un nivel superior con tecnología”.

Finalmente, el banquero hizo referencia a la importancia de la transparencia y la justicia para que el país se desarrolle, sobre todo, haciendo acotaciones sobre el debate en torno a la Ley de Extinción de Dominio.

“Nosotros en principio siempre hemos dicho que favorecemos una ley de extinción de domino porque consideramos que es conveniente para el país, ahora no queremos cualquier Ley. No es que tengamos una opinión, artículo por artículo, pero no queremos una ley de extinción de dominio que no contemple la corrupción, eso es fundamental, no sé cómo puede alguien dejar eso por fuera; y en segundo lugar tampoco queremos una ley de extinción de dominio donde por perseguir a los culpables abramos la puerta para perseguir gente inocente”, expresó.