Bocas de Toro: Recuperación económica “tomará tiempo”, advierten empresarios

La provincia de Bocas de Toro avanza en el proceso de recuperación económica y normalización de diversas actividades, a casi tres semanas de haber culminado los cierres y protestas que afectaron el tejido económico a nivel nacional.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, señaló que “en este momento la economía se encuentra en su máximo fervor porque todos quieren aprovechar la temporada para vender, y no se ha vuelto a dar cierres, pero la recuperación no va a ser tan rápida porque quedaron los efectos colaterales de los sucesos”. Pimentel agregó que la recuperación económica de la provincia tomará bastante tiempo, porque la gente no pagó deudas y todo eso queda en pendiente”. Por su parte, Juan Vargas, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, señaló que se ve que se avanza en la recuperación, sin embargo, también queda incertidumbre de cómo será el próximo año. “No se sabe que pasará, la incertidumbre no nos deja avanzar como quisiera cada uno”, añadió.

Hay que recordar que durante las protestas y cierres de calles se impactó el costo de vida de bocatereños, que debieron pagar más para poder tener acceso a los alimentos y productos de primera necesidad. Además, la provincia careció del gas doméstico. Esto lo recordó Santiago Rodríguez, billetero y residente en Changuinola, Bocas del Toro. “Fue toda una proeza lo del abastecimiento del tanque de gas, pero ya tenemos los productos. Un día un muslo encuentro me costó $5.85, todo aumentó de precios durante esos”, relató Rodríguez.

Agregó que “prácticamente vamos regresando a la normalidad, pero todavía hace una semana atrás no había muchos productos en varias tiendas de minisúper y tiendas”.

El sector turismo también sufrió durante los días de protestas por lo que de momento los relacionados al tema impulsan los negocios promocionando los distintos destinos.