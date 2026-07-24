Café panameño de alta gama avanza a la ronda internacional del Best of Panama 2026

El café de especialidad panameño volvió a destacar en la Cata Nacional del Best of Panama (BOP) en su trigésima edición, luego de que 64 lotes fueran seleccionados para avanzar a la ronda internacional de la competencia.

La clasificación se logró tras una rigurosa evaluación de 102 lotes inscritos, realizada durante cinco días por 21 jueces nacionales y 10 prejueces, quienes analizaron la calidad, complejidad sensorial, limpieza de taza y expresión del terroir de los cafés participantes.

Los lotes seleccionados corresponden a las categorías de 16 Varietales, 24 Geishas Naturales y 24 Geishas Lavados, que ahora serán evaluados por un panel internacional compuesto por 27 jueces y 39 jueces invitados, encargados de definir los cafés ganadores de esta edición.

Ricardo Koyner, propietario de Café Kotowa, juez principal de la competencia y presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), destacó el nivel alcanzado por los productores nacionales pese a una cosecha más reducida.

“Este año el café de lujo panameño está muy bien representado y la élite del café mundial podrá disfrutar de cafés extraordinarios”, afirmó Koyner, quien resaltó nuevamente la capacidad de Panamá para producir perfiles únicos en el mercado internacional.

Durante las sesiones de cata, los jueces identificaron en los Geishas Lavados notas de jazmín, limón, naranja, mandarina y flores blancas y moradas. En los Geishas Naturales sobresalieron aromas florales acompañados de frambuesa, fresa y frutos rojos, con gran claridad y definición en taza.

Rachel Peterson, jueza nacional y gerente de mercadeo y ventas de Hacienda La Esmeralda, explicó que la selección buscó llevar a la etapa internacional los cafés con mayor potencial competitivo.

“Hay Geishas Lavados con las características específicas de esta variedad: jazmín, melocotón y bergamota, muy limpios y sin evidencia de procesos”, señaló Peterson, quien agregó que estos perfiles suelen alcanzar las mejores valoraciones y cotizaciones en la subasta.

La jueza también destacó que un Geisha de alta gama debe reflejar tanto la identidad genética de la variedad como las condiciones del lugar donde fue cultivado, incluyendo la elevación y el método de procesamiento.

Por su parte, Janet Janson, prejueza de Janson Family Estate, calificó como sobresaliente el nivel de los cafés participantes, especialmente en las categorías de Varietales y Geishas Naturales.

Con la fase nacional concluida, el Best of Panama 2026 inicia su etapa final. La Cata Internacional se realizará del 28 de julio al 1 de agosto, organizada por SCAP, donde los 64 lotes clasificados competirán por los máximos reconocimientos de la trigésima edición del certamen.