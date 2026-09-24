Café panameño supera los $3 millones en subasta mundial del Best of Panama

La subasta mundial del Best of Panama (BOP) cerró con ventas por $3,041,940, luego de una jornada de 19 horas y 30 minutos en la que se comercializaron 50 lotes de café de alta gama, cada uno de 15 kilogramos.

La subasta, organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), comenzó a las 6:00 p.m. del 23 de septiembre y concluyó a la 1:30 p.m. del 24 de septiembre, hora de Panamá. De los 50 lotes, 40 correspondieron a cafés Geisha y 10 a otros varietales.

Los 40 lotes de Geisha superaron los $1,500 por kilogramo, mientras que los varietales alcanzaron precios de entre $897 y $4,216 por kilogramo. En total participaron 83 postores de 21 países y 29 compradores de 11 países adquirieron los lotes.

China concentró el 38% del valor total de las ventas, correspondiente a 20 lotes. Le siguieron Japón, con 16% en seis lotes; Emiratos Árabes Unidos, con 13% en nueve lotes, y Corea del Sur, con 10% en tres lotes.

El precio más alto fue para el Elida Geisha Torre, de Lamastus Family Estates, que alcanzó $18,004 por kilogramo, para un valor total de $270,060. El lote fue adquirido por 京东 JD.com, de China.

El segundo precio más alto correspondió al Lérida Waterfall Geisha Natural, de Lérida Estate, con $13,505 por kilogramo. También destacaron el Elida Geisha Vuelta Natural, vendido a $10,008 por kilogramo, y dos lotes de Hacienda La Esmeralda: el Geisha Washed, a $10,014, y el Geisha Natural, a $10,024 por kilogramo.

Daniel Peterson, vicepresidente de la SCAP, señaló que los resultados reflejan el comportamiento del mercado internacional hacia los cafés panameños de alta gama.

“Son precios extraordinarios. El resultado confirma la preferencia mundial del mercado élite por el café de especialidad de Panamá y demuestra la preferencia por nuestros cafés auténticos con sabores diferenciados”, dijo.

En el caso de los varietales, el Laurina de Hacienda La Esmeralda obtuvo el precio más alto de la categoría, con $4,216 por kilogramo. Según la SCAP, estos resultados superaron los precios promedio registrados por esta categoría en la subasta de 2025.

Para Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, productor del lote que alcanzó el precio máximo, esta fue una de las subastas más exitosas en los 30 años del Best of Panama.

“Estamos sumamente satisfechos. La subasta duró más de 19 horas y fue increíble. Todos los productores vendieron muy bien sus lotes, y eso es lo más importante para el café de especialidad de Panamá”, expresó.

La gerente de mercadeo de Hacienda La Esmeralda, Rachel Peterson, destacó que el resultado no debe medirse únicamente por el precio máximo alcanzado, sino también por el comportamiento general de los 50 lotes.

“Para mí el valor de una subasta no está en el precio más alto. El valor de la subasta está en el precio promedio, que en esta subasta ahorita mismo son $4,055.92 el kilo”, afirmó.

La edición 2026 del Best of Panama también marca los 30 años de la SCAP, organización creada por productores panameños en medio de la crisis de precios del café de hace tres décadas.

“Hace 30 años, un grupo de productores desesperados por la crisis en los precios del café que afectó muy fuerte a Panamá, decidieron reinventarse y hoy 30 años después tenemos resultados tan impresionantes no solo para Panamá, sino para toda la industria”, manifestó Wilford Lamastus Jr.