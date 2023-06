Cafés varietales impusieron su calidad en the Best of Panama

Con altísimos puntajes, los cafés varietales panameños destacaron su calidad en la mesa final, dentro de la Categoría de Varietales en la XXVII Cata Internacional the Best of Panama (BOP), máximo evento de la caficultura panameña, que buscó premiar los ocho lotes con mayor puntaje.

Rara vez ocurre esto, son cafés excepcionales señaló el australiano Will Young, juez principal del BOP y quién tuvo la oportunidad de probar varias veces los 74 lotes de varietales compuestos por los Pacamaras, Catuai, Typica, Chicho Gallo, LS-28, Moca, Mundo Novo, entre otras variedades.

Se detalló que los 18 jueces internacionales votaron por los lotes que sobresalieron con mayor fragancia, dulzura, acidez, cuerpo, balance, taza limpia, sabor y resabio, dónde las calificaciones individuales alcanzaron hasta 96 puntos sobre la base de 100 puntos, sin embargo, el equipo de auditores presenta una mediana de las calificaciones de todos los jueces y ese es el puntaje que lo convierte en el Campeón Varietal.

“Es sorprendente porque he dado puntajes por encima de los 90 puntos en varietales que normalmente no hago”, dijo Young al referirse a los cafés que llegaron a la final. Los otros jueces internacionales dieron puntajes individuales muy altos, lo que a su juicio indica, no solo es el Geisha, ahora es Geisha y Varietales.

“Son cafés que tienen características similares a los cafés africanos, mucho cuerpo, mucha dulzura. Podemos ver en los puntajes, todos están por encima de los 90 puntos y para un Varietal esto es muy alto e incluso hay puntajes más altos que algunos Geishas”, agregó Young, quien aprovechó para señalar que en Panamá se hace el mejor proceso del mundo en cafés, pues los cafés con procesos fueron excelentes.

La final de los varietales estuvo excepcional, creemos que la diferencia es mínima entre un lote y otro, señaló Hunter Tedman, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), a pesar que son variedades diferentes, los resultados han sido muy impresionantes con procesos muy limpios y sabores excepcionales.

Ibrahim Al Mallouhi, the Espresso Lab de Duabi, un experto catador invitado a este evento internacional dijo que el café de Panamá tiene una calidad muy alta, al confirmar que le dio puntajes muy altos, está complacido con la categoría varietal porque demuestra la calidad de productores panameños y lo innovadores que son, junto al terroir de su región.

En Dubai, el café de Panamá tiene alta demanda, porque el mercado de todo Medio Oriente aprecia la alta calidad del café que produce Panamá. “Los Emiratos son un mercado muy exigente y cuando uno viene a Panamá observa todo el proceso de la caficultura y al regresar comentas estas experiencias”, agregó.

Los resultados de los ganadores se conocerán en la noche de este sábado 3 de junio, luego que la firma de auditores dé a conocer el nombre y las posiciones de los mejores lotes que se convierten en los ganadores en la Categoría de Varietales.

En el cierre de la Cata Internacional se realizará una guerra de sabores y olores que buscan conquistar el palar de los Jueces Internacionales en la final de Geishas Lavados y Geishas Naturales.