Caja de Ahorros habilita retiro de ahorros navideños para los afectados por sismo

A.QUINTERO | La Caja de Ahorros anunció que habilitó el retiro de los fondos de las cuentas de ‘Ahorros de Navidad’ para todos sus clientes, independientemente de si resultaron afectados por el sismo, como parte de las medidas de apoyo al país.

De acuerdo con la entidad, para realizar el trámite, los interesados deben acudir a la sucursal más cercana y completar el formulario correspondiente.

Por otro lado, el banco aseguró que habilitó un fideicomiso privado, en coordinación con los esfuerzos del Gobierno Nacional, para canalizar aportes del sector privado destinados a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas afectadas por el movimiento sísmico.

Según el banco, la iniciativa busca contribuir a la recuperación de las comunidades y facilitar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Además, Caja de Ahorros brinda atención especializada a sus clientes hipotecarios cuyas viviendas sufrieron daños, orientándolos en el proceso de reclamación ante las aseguradoras mediante la asistente virtual ANDREA.

Asimismo, las sucursales de Chitré y Santiago fueron habilitadas como centros de atención presencial para gestionar estos reclamos.

Finalmente, la entidad informó que trabaja en el diseño de un programa especial de financiamiento para apoyar la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras. Sin embargo, los montos, plazos y condiciones aún están en desarrollo y serán anunciados próximamente.