Caja de Ahorros y el BNP, entre las empresas más responsables

Merco Panamá anunció ayer a las 10 empresas más responsables del año 2025, según el ranking ESG Panamá 2025, que reconoce a las organizaciones más compromisos con el medioambiente, la sociedad y a nivel de gobernanza.

En esta edición, las empresas que integraron el top 10 son Banco General, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Cervecería Nacional, Copa Airlines, McDonald’s, Banistmo, Nestlé y la Casa de las Baterías.

La presentación estuvo encabezada por la directora de Merco en Panamá, Raquel Robleda, quien destacó la importancia del compromiso corporativo en la construcción de la reputación empresarial. “La responsabilidad es fundamental, es el pilar sobre el cual se cimenta la reputación. La gestión ESG no es una moda, es un camino para hacer negocios y recuperar la ética perdida, y es la clave del diálogo con los stakeholders”, afirmó.

Asimismo, Robleda resaltó que “las inversiones son una apuesta que obliga a cumplir la legislación, demostrar responsabilidad al comunicar con métricas y ser rentable para el negocio porque es así cuando se agrega valor”.

Por su parte, Santiago Díaz, presidente ejecutivo de ENSA – GRUPO EPM, indicó que “ser anfitriones y promotores de reconocimientos como el de MERCO Sostenibilidad nos motiva a seguir trabajando con transparencia y visión, integrando la sostenibilidad en cada decisión para impactar positivamente en las comunidades y en el futuro del país”.