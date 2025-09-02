CAMCHI: Douglas Gómez, Empresario del Año 2025

El próximo 22 de noviembre, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) realizará la XX edición de Empresario del Año 2025, en reconocimiento “a la excelencia de Douglas Gómez”.

El gremio resaltó que “se complace en reconocer y exaltar a los socios líderes que, con su incansable esfuerzo, audacia y dedicación, contribuyen a construir un futuro más próspero para nuestro país”.

Gómez es ingeniero industrial especializado en producción, con más de 30 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en cargos gerenciales en renombradas compañías como Chiquita Brands, DW Dickerson Inc. , H. Tzanetatos Inc., Panamerican Life Insurance Company y Aseguradora Mundial.

El empresario fue presidente de la Asociación Nacional de los Clubes Activo 20-30 de Panamá, expresidente de APEDE y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Chiriquí, CeComRo y Fundación Pro Chiriquí.

En la actualidad es presidente de las empresas Seguros Infinity, la inmobiliaria Inversiones DG Holding, y de la empresa de Consultoría y Capacitación Top Trainers Consulting, además es gerente general de la empresa de corretaje de seguros, Seguros Infinity.