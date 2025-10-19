El próximo 28 de octubre de 2025, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), realizará el foro “Diálogo por el Futuro Productivo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe”, un espacio de discusión y reflexión sobre el futuro productivo de estas regiones tras dos años de las protestas mineras que marcaron un hito en la zona.

Durante el evento, expertos y líderes locales abordarán temas clave como el impacto del cese minero, la minería responsable en Panamá, el papel de la comunicación en la desinformación y los proyectos de desarrollo en la Comarca.

El foro se realizará en COOPEVE David, desde las 9:00 am hasta las 12:30 pm y será transmitido en vivo a través de RPC Radio y RPC TV.

Entre los expositores confirmados se encuentran Antonio Fletcher, Maru Gálvez, Carlos Fabián Canosa Gómez y Josue Pedrol, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias sobre el futuro productivo de la región.

Este espacio de diálogo busca contribuir a la construcción de un futuro más próspero y sostenible para Chiriquí y la Comarca Ngäbe.