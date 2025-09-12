Canciller panameño se reúne con la ministra coreana Kim Jin-Ah

La Cancillería de Panamá informó que, durante su visita oficial a Corea del Sur, el ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha Vásquez se reunió este viernes con Kim Jin-Ah, ministra encargada de Asuntos Exteriores.

Se detalló que el encuentro permitió impulsar proyectos estratégicos de desarrollo y cooperación en áreas claves como logística, marítima, innovación, ciencia, tecnología y educación. Otros temas abordados fueron la cooperación en materia de infraestructura y transporte, aprovechando la experiencia de empresas coreanas en proyectos de gran envergadura.

Conforme al reporte, el canciller Martínez-Acha Vásquez también destacó el interés de Panamá en consolidarse como puente estratégico para Corea en América Latina y el Caribe, aprovechando su posición y la conectividad logística del Canal.

El jefe de la diplomacia panameña mostró interés en que la agencia de Cooperación de Corea (KOICA) se establezca en Panamá. A su vez invitó a Corea a participar del II Foro Económico de América Latina, respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que tendrá lugar en Panamá, en enero del 2026, y en ExpoComer en marzo del 2026.