Capacitarán a empresas chiricanas para optimizar su productividad con IA

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de la Unidad de Tecnologías Críticas y Emergentes (TCE), respaldará la ejecución del Programa de Capacitación en Inteligencia Artificial (IA) para MiPymes, impulsado por el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro). La iniciativa beneficiará a entre 25 y 40 micro, pequeñas y medianas empresas de la región chiricana.

El programa contempla cinco semanas de formación especializada, sesiones de mentoría y el diseño de proyectos piloto adaptados a las necesidades de cada organización. La jornada culminará con un “Demo Day”, espacio en el que las empresas participantes presentarán las soluciones tecnológicas desarrolladas para elevar su productividad y competitividad.

La ejecución del proyecto en Chiriquí forma parte de la estrategia de descentralización de la Senacyt, cuyo propósito es llevar formación y transferencia tecnológica a emprendedores del interior del país. Asimismo, la iniciativa se alinea con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá en sus ejes de formación de talento humano y adopción de tecnologías avanzadas por parte del sector productivo.

Entre los resultados esperados destacan el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las empresas, la generación de al menos un proyecto piloto por organización, la articulación de alianzas entre actores del ecosistema regional de innovación y la elevación de los niveles de madurez digital del sector.

El programa también ofrecerá acompañamiento técnico y evaluaciones periódicas de madurez digital para identificar oportunidades de escalamiento. Con esta alianza, la Senacyt promueve la integración de herramientas de IA en áreas como análisis de datos, mercadeo digital, optimización operativa y modelos de negocio, contribuyendo al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.