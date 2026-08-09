CCIAP pide facilitar la formalización de empresas para impulsar el emprendimiento

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, afirmó que Panamá necesita facilitar el proceso para que más emprendedores puedan formalizar sus negocios, al considerar que esto contribuiría a generar mayor inversión, empleo y oportunidades.

Barría Pino sostuvo que el país cuenta con personas con talento, ideas y disposición para crear empresas, pero advirtió que la burocracia continúa siendo uno de los principales obstáculos para quienes buscan emprender formalmente.

“Cada trámite innecesario, cada requisito duplicado y cada demora representan tiempo perdido, mayores costos y oportunidades que se dejan escapar”, señaló, al destacar que para un emprendedor “el tiempo también es capital”.

El presidente de la CCIAP reconoció que Panamá ha avanzado en la simplificación de los procesos mediante iniciativas como las Sociedades de Emprendimiento, el Registro Empresarial en línea y la Ventanilla Única de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

No obstante, consideró que estas medidas deben ser un punto de partida y no la meta, debido a que todavía existen procesos que requieren acudir a distintas instituciones, presentar documentos que ya están en poder del Estado o esperar semanas por respuestas que podrían obtenerse en pocos días.

En este sentido, Barría Pino planteó que la formalización debe convertirse en un incentivo para los emprendedores, debido a que permite acceder a financiamiento, fortalecer la confianza, expandir los negocios, generar empleos y participar en nuevos mercados.

Asimismo, destacó la importancia de continuar con la digitalización de los procesos, integrar plataformas, facilitar el intercambio de información entre instituciones y reducir los tiempos de respuesta.

El presidente de la CCIAP también resaltó las iniciativas impulsadas por el gremio, como el Bootcamp “De la idea al negocio”, desarrollado esta semana, con el objetivo de brindar herramientas y capacitación a emprendedores para avanzar hacia la formalización.

Finalmente, Barría Pino señaló que reducir la burocracia debe asumirse como una política de desarrollo económico y competitividad, ya que cada empresa formal representa nuevas oportunidades de inversión y empleo.

“Cuando formalizar un negocio es más fácil, gana el emprendedor, gana la empresa y gana Panamá”, concluyó.