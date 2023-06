CEPAL: Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se deben cerrar las brechas estructurales

Para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 se deben cerrar las brechas estructurales que perpetúan el bajo crecimiento y la desigualdad en la región, dijo Hugo Beteta, director de la Sede Subregional en México de la comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

Al inaugurar el Seminario internacional “Brechas de desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe”, Beteta indicó que la CEPAL junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), se propuso crear una agenda regional sobre una nueva ruralidad que contempla dos narrativas: Una sobre Nueva ruralidad y otra sobre Brechas estructurales.

Los cambios en la definición de la ruralidad en sus aspectos demográficos, tecnológicos, de inserción en la globalización, de producción y en los riesgos del cambio climático no han sido suficientemente considerados en las políticas públicas de los países que, en su mayoría, siguen viendo a la urbanización y a la industrialización como las únicas vías para alcanzar el desarrollo; el proyecto CEPAL-FIDA apuesta a ver lo rural como una vía de desarrollo innovadora para los territorios.

Una segunda narrativa tiene que ver con la idea de que, al alcanzar un PIB per cápita de países de renta media, las naciones deben graduarse de la asistencia para el desarrollo, sin considerar que el 72% de los pobres del mundo vive en países de renta media.

“Aunque el crecimiento del PIB per cápita crezca, la desigualdad no desaparecerá si no se atienden las brechas estructurales que impiden cumplir con la Agenda 2030”, señaló Beteta. “Priorizar el crecimiento sin atender la desigualdad, no permitirá alcanzar las metas”.

La ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que desde el gobierno han diseñado políticas públicas que garanticen oportunidades para todas y todos, reconociendo que para reducir la desigualdad se requiere una distribución más equitativa de los recursos con una perspectiva transversal de género y reduciendo las brechas de desarrollo territorial.

Reconocemos, dijo Fernández, que los ODS nos dan un marco sólido y que alcanzarlos implica el trabajo conjunto de todas las instituciones nacionales, junto con las aportaciones de organismos como la CEPAL que es un “semillero de conocimiento maravilloso que tenemos que aprovechar y para conocer sus buenas prácticas”.

Seidy Álvarez, Presidenta de la mesa directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) de Costa Rica explicó que la pandemia de COVID-19 acentuó y desnudó la realidad que enfrentan las poblaciones más vulnerables y enumeró los desafíos a los que se enfrenta el país en educación, la brecha digital, el envejecimiento acelerado de su población, el desarrollo territorial desigual, y la situación de desventaja de las mujeres, la población indígena y la población migrante.

“Esto nos llama a reflexionar y dejar claro que las políticas públicas que se establezcan deben de contemplar la diversidad y complejidad de los desafíos, deben de establecer soluciones diferenciadas a la realidad y necesidad de cada territorio y sus necesidades para que realmente podamos hablar de un cierre de brechas efectivo”, dijo Álvarez.

El Seminario internacional “Brechas de desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe” continuará el miércoles 21 de junio y analizará estos temas: Brechas de desigualdad en Centroamérica, México y El Caribe, Pobreza y desigualdad de ingresos, Bienestar y brechas de protección social, Brechas rurales de desigualdad, Brechas de innovación y sostenibilidad, Brechas de inversión y productividad, y Datos para medir las brechas de desigualdad.