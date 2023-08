Chile presentará en Panamá su oferta comercial para América Latina en septiembre.

ProChile, la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores que promueve la oferta de bienes y servicios chilenos en el mundo, anunció la realización del “Encuentro de Negocios Latam 2023”.

Los organizadores explicaron que el evento, que se llevará a cabo entre el 5 y 7 de septiembre en ciudad de Panamá, busca profundizar el posicionamiento de Chile dentro de los países de la región como un proveedor de bienes y servicios confiable y de calidad.

“Chile se ha consolidado como un país exportador por excelencia, mérito que lo ha convertido en una de las economías más sólidas de América Latina, además de ser el tercer usuario de El Canal de Panamá, con un flujo de carga de 10,4% de toda la carga que pasa por la vía interoceánica. Además, según cifras oficiales, el año 2022 este importante socio suramericano mantiene un intercambio comercial con el Istmo Centroamericano superior a los $335 millones de dólares”, precisaron.

Asimismo, manifestaron que con la destacada presencia de más de 100 importadores de toda Latinoamérica, 60 exportadores chilenos y representantes de más de 20 mercados, este encuentro se perfila como la plataforma ideal para potenciar el comercio entre empresarios chilenos y sus pares de todo el continente para fortalecer los lazos comerciales: durante el 2022, las exportaciones no cobre de Chile a los países de la región, incluyendo Centroamérica y Caribe, Sudamérica y México superaron los US$ 11.538 millones de dólares. “Esta cifra representa el 21% de las exportaciones no cobre totales de Chile al mundo”, agregaron.

Ignacio Fernández, director general de ProChile, comentó que “seguimos implementando nuestra estrategia a través de acciones comerciales concretas, poniendo énfasis en las Pymes, en los mercados latinoamericanos y también en la diversificación de nuestra matriz, con lo cual buscamos también aumentar la participación de las empresas del sector Industrias en el comercio internacional”.

Fernández afirmó que el evento es una gran instancia para el sector industrial y es el segundo Encuentro de Negocios que ProChile realiza en formato presencial en la región durante el año 2023. “Se estima la realización de más de 600 reuniones de negocios, más talleres y seminarios sobre cadenas globales de valor, compras públicas internacionales, comercio y desarrollo sostenible y también comercio inclusivo”, resaltó.

“América Latina ha demostrado ser una región estratégica para las empresas chilenas. Esta zona geográfica representa el 21% de las exportaciones totales que Chile realiza al mundo. Es notable también señalar que América Latina encabeza la lista como el principal destino de los envíos manufactureros de Chile, alcanzando el 50% del valor de los embarques, siguiéndole Asia con un 19%”, puntualizó.

Los sectores priorizados en el marco del “Encuentro de Negocios Latam 2023” son:

● Salud: Equipamiento, Insumos médicos, Dispositivos médicos, y Fármacos.

● Envases y embalajes (reciclaje): Envases de cartón, Ecológicos, Envoltorios, Empaques para alimentos y Envases de Plástico.

● Forestal: Madera aserrada, Madera Cepillada, Cajas y pallets, Muebles y Tableros.

● Metalmecánico: Repuestos, Partes y piezas.