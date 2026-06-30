Economía

Chiriquí lidera la producción de remolacha

Según el IMA, “casi toda la remolacha se produce en Cerro Punta y Boquete; y su origen es de África, Francia y España”

Chiriquí lidera la producción de remolacha
PEXELS | Varias remolachas en un estante en un supermercado listas para su comercialización.
Chiriquí lidera la producción de remolacha
Chiriquí lidera la producción de remolacha
Amalia Quintero
30 de junio de 2026

a.quintero | La producción de remolacha en Panamá alcanzó los 814 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entidad indicó que Chiriquí se mantiene como la principal provincia productora de este cultivo, mientras que Los Santos y Herrera registran siembras, pero en menor escala.

De acuerdo con el MIDA, “un total de tres productores han cosechado un total de 814 quintales de remolacha en una superficie de 10 hectáreas a nivel nacional durante un año.

En tanto, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló que “la mayor producción de remolacha en el país se concentra entre los meses de marzo, abril y mayo, así como durante agosto y septiembre, periodos en los que aumenta la oferta del producto en los mercados”.

Asimismo, el IMA destacó que “en el país se comercializan ocho variedades: Planas de Egipto, Detroit, Cylindra, Claudia, Globo Rojo, Faro, Rubidus”. En cuanto al precio de referencia, es de B/.19.87 el saco de 50 libras.

Mientras tanto, Avelino Cortez, vendedor de legumbres en Panamá, señaló que “la mayor parte de la remolacha que vendemos llega de Cerro Punta, en Chiriquí”. Además, agregó que “la libra al consumidor se vende entre B/.0.80 y B/.1.20. Cuando hay buena cosecha, los precios bajan, pero si las lluvias afectan la producción o disminuye la oferta, la libra puede subir un poco más”.

Por su parte, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que “la remolacha es un producto muy buscado por los consumidores para ensaladas, especialmente en épocas festivas”. Añadió que “muchas personas la compran porque es rica en vitaminas y nutrientes”.

$!Chiriquí lidera la producción de remolacha

“Los clientes buscan mucho la remolacha por su sabor, su valor nutritivo y porque es un ingrediente básico en ensaladas, sopas y otras comidas. Además, muchas personas la consumen por los beneficios que este rubro aporta a la salud”.

“La remolacha se desarrolla mejor en climas fríos, por eso la mayor parte de la producción proviene de Cerro Punta. Su cosecha tarda entre dos y tres meses, dependiendo de las condiciones del cultivo. Cuando el clima favorece la producción, hay mayor oferta”.

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