Chiriquí reporta desabastecimientos y pérdidas en el agro, turismo y logística

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí rindió un informe en el que detalla las dificultades que el sector agro-logístico, turístico y de servicios ha percibido tras ocho días de cierres de calles en la provincia.

El gremio empresarial estima que al menos 1,100 vehículos articulados se encuentran varados, en su mayoría transportando productos precederos como: cárnicos, lácteos, hortalizas, banano, entre otros. Se calcula que las pérdidas superan los 50 millones dólares.

Indican que el lácteo (leche) en tránsito “no se puede regalar, porque no está procesado y debido al tiempo de espera no es apto para el consumo humano. Los transportistas no tienen como alimentarse ni asearse, tampoco cuentan con dinero. Se les ha agotado el suministro”.

Las afectaciones también se han presentado en la industria turística con la ocupación hotelera al 0% en los distritos de Boquete y Tierras Altas, así como la cancelación del 100% de las reservaciones y la falta de suministros y movimiento en locales comerciales y restaurantes, que han tenido que cerrar sus puertas.

En el sector Oriente de la provincia, el grupo empresarial afirma que, con excepción de los hoteles ubicados a orillas de la vía, donde los afectados por los cierres han optado por hospedarse, la ocupación en el resto de los locales es de 5%, además de todas las cancelaciones para fiestas patrias.

Se reporta que el combustible se encuentra agotado en la provincia de Chiriquí. “Solo algunas estaciones próximas a los puntos de cierres contaban con algo en la reserva”.

El desabastecimiento, también se ha presentado en el gas. “El consumo diario de gas es de aproximadamente 9 mil tanques de 25 libras y 5 mil galones en el sector industrial”, especificaron.