Cierran acceso a Cerro La Cruz en El Valle de Antón por deslizamiento tras réplicas del sismo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó el cierre total del paso vehicular y peatonal en la bajada de Cerro La Cruz, en dirección a El Valle de Antón, provincia de Coclé, debido a un deslizamiento de tierra provocado por las réplicas del sismo. La decisión se adoptó tras evaluaciones técnicas del MOP, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La medida rige a partir de este lunes 19 de octubre de 2026, con un cierre de 24 horas continuas y una duración aproximada de un mes, sujeta a las condiciones del terreno, el clima y el avance de los trabajos en la vía hacia El Valle de Antón, distrito de Antón.

Ante el cierre del acceso a este sitio turístico, el MOP recomienda a residentes y visitantes utilizar como ruta alterna la Vía Panamericana, por el tramo Las Uvas de San Carlos–El Valle de Antón, para el ingreso y salida de la zona. Se solicita a la población no intentar cruzar el área afectada a pie ni en vehículos, respetar la señalización y las indicaciones del personal autorizado, y evitar acercarse al talud ante el riesgo de nuevos desprendimientos.