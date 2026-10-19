Economía

Cierran acceso a Cerro La Cruz en El Valle de Antón por deslizamiento tras réplicas del sismo

Cierran acceso a Cerro La Cruz en El Valle de Antón por deslizamiento tras réplicas del sismo
Redacción Web
19 de octubre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó el cierre total del paso vehicular y peatonal en la bajada de Cerro La Cruz, en dirección a El Valle de Antón, provincia de Coclé, debido a un deslizamiento de tierra provocado por las réplicas del sismo. La decisión se adoptó tras evaluaciones técnicas del MOP, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La medida rige a partir de este lunes 19 de octubre de 2026, con un cierre de 24 horas continuas y una duración aproximada de un mes, sujeta a las condiciones del terreno, el clima y el avance de los trabajos en la vía hacia El Valle de Antón, distrito de Antón.

Ante el cierre del acceso a este sitio turístico, el MOP recomienda a residentes y visitantes utilizar como ruta alterna la Vía Panamericana, por el tramo Las Uvas de San Carlos–El Valle de Antón, para el ingreso y salida de la zona. Se solicita a la población no intentar cruzar el área afectada a pie ni en vehículos, respetar la señalización y las indicaciones del personal autorizado, y evitar acercarse al talud ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

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