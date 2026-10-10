Cinco nuevas embarcaciones y 39 buques neopanamax cruzarán el Canal de Panamá en la temporada de cruceros 2026-2027

El Canal de Panamá prevé superar los 220 tránsitos programados durante la temporada de cruceros 2026-2027, periodo que se extenderá hasta el mes de mayo.

Según Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos, se proyecta un comportamiento favorable durante el año fiscal 2027, impulsado por la expansión sostenida de la industria marítima, el crecimiento de la demanda global de pasajeros y el optimismo de las principales líneas navieras.

Para 2027 se estima que la demanda mundial de cruceristas crecerá un 5.0 %, mientras que la flota global aumentará en 16 embarcaciones hasta alcanzar los 490 buques. Durante esta etapa, compañías como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises mantendrán itinerarios con tránsitos completos y parciales por la vía interoceánica, junto a embarcaciones de menor escala como “Le Bellot”, “Star Legend”, “National Geographic Quest” y “Wind Star”.

Durante la presente temporada, cinco cruceros realizarán su primer tránsito por la ruta panameña: “L’Austral”, “Le Lapérouse”, “Seven Seas Prestige”, “Spirit of Adventure” y “Explora III”. Además, se anticipan 39 pasos de buques tipo neopanamax, incluyendo tres de las mayores dimensiones, con 177,882 toneladas: “Star Princess”, “Norwegian Bliss” y “Norwegian Joy”, lo que diversifica la oferta entre megacruceros y embarcaciones orientadas a experiencias turísticas especializadas. Con el paso del crucero “Carnival Miracle” por las esclusas de Miraflores en dirección norte, del océano Pacífico al Atlántico, como parte de una travesía de reposicionamiento de 16 días desde Seattle, Washington, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dio por inaugurado oficialmente este ciclo.