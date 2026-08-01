Cobre Emprende: El Pitch supera los B/.100 mil en capital semilla para impulsar a sus primeros 20 emprendedores

El programa entregó financiamiento no reembolsable a emprendedores de Colón, Panamá, Coclé y comunidades como Río Indio, Miguel de la Borda y Donoso, brindándoles herramientas para fortalecer sus negocios, aumentar su capacidad productiva y generar nuevas oportunidades económicas.

Detrás de cada emprendimiento existe una historia de esfuerzo, sacrificio y la esperanza de construir un mejor futuro. Para muchos emprendedores, una idea que nació en casa, un pequeño negocio familiar o una oportunidad de generar ingresos puede convertirse en el inicio de un gran proyecto cuando cuenta con el impulso adecuado

Con ese propósito, Cobre Emprende: El Pitch anunció a sus primeros 20 emprendedores ganadores, quienes durante las primeras dos semanas del programa recibieron más de B/.100 mil en capital semilla no reembolsable para fortalecer sus negocios, adquirir equipos, mejorar sus procesos productivos y contar con nuevas herramientas que les permitan avanzar hacia mejores oportunidades de crecimiento.

Esta iniciativa, que se desarrolla durante un mes, busca identificar y acompañar emprendimientos panameños con potencial de crecimiento, brindando apoyo a personas que han apostado por sus ideas y trabajan diariamente para convertirlas en negocios sostenibles.

Los primeros 20 ganadores provienen de comunidades de Colón, Panamá, Coclé y sectores como La Pintada, Río Indio, Miguel de la Borda y Donoso. Cada uno representa una historia diferente, pero comparten un mismo propósito: hacer crecer un negocio construido con dedicación y esfuerzo.

Entre los emprendimientos seleccionados se encuentran iniciativas de confección, gastronomía, agricultura, economía circular, tecnología, belleza, nutrición, barbería y ebanistería.

Los primeros 20 ganadores:

Eliecer Chirú (Colón) convirtió su talento para la serigrafía y la confección de uniformes deportivos en un negocio que hoy busca ampliar su producción y generar más empleo local. contacto: 6018-2726 @artex_507c3

Lovely Alvear (Colón) creó Club Plata para ofrecer acompañamiento seguro y humano a adultos mayores, combinando atención personalizada con una plataforma digital. Contacto: 6228-7512 @clubplata.panama

Petrona Gómez (Colón) mantiene viva la tradición familiar de los asados al barril y ahora apuesta por fortalecer un restaurante que nació del trabajo en familia. Contacto: 6513-8835

Daylis García (Colón) cultiva productos orgánicos en Finca El Arca, convencida de que una agricultura responsable también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. @finca_el_arca.pa

Taidelin Martínez (Colón) transformó la creatividad en un emprendimiento de artesanías personalizadas, elaborando a mano accesorios que hoy llegan a más familias. @mundocanvi

Ireisy Rodríguez (Panamá) desarrolló Raíz Viva, una línea de cuidado capilar natural inspirada en ingredientes como el romero, la miel y aceites [email protected]

Anallely Guerrero (Panamá) encontró en la personalización de productos una forma de emprender, creando piezas únicas para personas y empresas. @ohqlindo25

Lourdes Arjona (Panamá) demuestra que los residuos también pueden generar valor al transformar plástico reciclado en postes resistentes para distintos usos. @ecovidaplastico

Alanis Somabhai (Panamá) impulsa una marca de bisutería artesanal personalizada que convierte cada accesorio en una pieza hecha a la medida de sus clientes. Contacto: 6662-5121 @nanysdesign24

Luis Rodríguez (Panamá) lleva seis años consolidando Macho Cabrio, una propuesta gastronómica que ahora trabaja para crecer bajo un modelo de franquicias. Contacto: 6869-0974 @machocabrio_pty

Elsa Martínez (La Pintada) apuesta por ampliar su producción de pollos de engorde y gallinas ponedoras para fortalecer la seguridad alimentaria de su comunidad. Contacto: 6874-7312, @avicoladongenaro

Ernesto Martínez (La Pintada) innovó con una barbería sobre ruedas, llevando cortes de cabello y arreglo personal hasta donde se encuentran sus clientes. Contacto: 6244-9198 / 6003-4718.

Jackeline Pineda (La Pintada) promueve una alimentación saludable a través de ADN Nutrition, un espacio que une nutrición, asesoría y bienestar. Contacto: 6854-7618, @ADN_NUTRICIONPTY

Lymeyleen Pérez (La Pintada) diseña lazos y accesorios artesanales personalizados, convirtiendo la creatividad en una oportunidad de crecimiento para su negocio. Contacto: 6573-4263, @infinity_love0324

Katherine Camargo (La Pintada) creó KFG Clean Green para ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento de áreas verdes, aportando al cuidado de los espacios comunitarios. Contacto: 6439-3980, @kfg_cleangreen_

Alexis Sánchez (Río Indio) trabaja para que Café Don Carlos lleve el sabor de su comunidad a consumidores de todo Panamá. @Cafedoncarlos0, Tiktok: Cafedoncarlos7 Contactos: 6759-1316 / 6969-3044.

Ángel Luis Martínez (La Pintada) mantiene vivo el oficio de la ebanistería, elaborando muebles y piezas de madera que combinan tradición y calidad artesanal. [email protected]

Baytiaris Salazar (Río Indio) sueña con abrir el primer salón especializado en trenzas africanas de su comunidad y acercar este servicio a más mujeres. @trenzas_sugey17 Contacto: 6650-6734.

Robin Polo (Miguel de la Borda) acerca soluciones tecnológicas a su comunidad mediante un servicio de reparación y mantenimiento de celulares y computadoras. @rt_solutionsc3 Contacto: 6776-5469.

Mirta Miller (Donoso) endulza las celebraciones de su comunidad con Delicias Elizabeth, un emprendimiento dedicado a la elaboración de pasteles para toda ocasión. @deliciaselizabeth03 Contacto: 6745-1198.

Emprendimientos que reflejan la creatividad, perseverancia y capacidad productiva de los panameños.

Para estos primeros ganadores, el capital semilla representa una oportunidad para dar el siguiente paso: invertir en sus negocios, aumentar su capacidad de producción, mejorar sus servicios y generar nuevas oportunidades económicas para sus familias y comunidades.

Un total de 15 son mujeres y 5 hombres, han sido los primeros beneficiarios, reflejando liderazgo y compromiso como emprendedores que desde sus comunidades impulsan iniciativas capaces de generar valor y desarrollo.

“Cada emprendedor que participa en Cobre Emprende: El Pitch tiene una historia que contar: personas que comenzaron con una idea, que han trabajado con esfuerzo y que hoy reciben una oportunidad para seguir creciendo. En Cobre Panamá creemos en el talento de los panameños y en el impacto que pueden generar cuando cuentan con las herramientas necesarias. Este capital semilla es un impulso para que puedan fortalecer sus negocios y continuar construyendo nuevas oportunidades para sus familias y comunidades.” Destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

El camino de Cobre Emprende: El Pitch continúa. Durante las próximas semanas, el programa seguirá identificando nuevos emprendimientos y reconociendo historias de panameños que trabajan para convertir sus ideas en negocios con mayor capacidad de crecimiento. Al finalizar el proceso de un mes, más emprendedores tendrán la oportunidad de recibir este impulso que busca fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades de desarrollo en el país.