Cobre Panamá inaugura stand en Expo Inmobiliaria Acobir

Cobre Panamá inauguró ayer su stand en la Expo Inmobiliaria Acobir 2026 con el objetivo de brindar a la ciudadanía información clara sobre la operación minera.

En la actividad que se extenderá hasta el 25 de enero, la empresa exhibirá su conocida maqueta del agua, una herramienta didáctica que permite a los participantes comprender la gestión del recurso hídrico en una operación minera moderna.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de la empresa, indicó que “Cobre Panamá, con su proyecto Cobre Conecta, está visitando todo el país, recorriendo todas las provincias, festivales y ferias para poder escuchar a los panameños y responder todas sus preguntas sobre el proyecto, cómo eran sus operaciones cuando la mina estaba operando, cómo está ahora y poder contestar sus dudas, ya que sabemos que eso nos hizo falta”, expresó.

Gálvez agregó que el año pasado, con las actividades que fueron aprobadas, especialmente las relacionadas con las plantas termoeléctricas, se logró la contratación de 524 personas. “El 67 % de esos puestos fueron para las comunidades de Omar Torrijos, La Pintada y Donoso”, señaló.

Asimismo, comentó que con lo recientemente aprobado para procesar el material extraído, la empresa contratará a 700 personas más. “Son 700 nuevas familias que van a poder recibir esta oportunidad”, concluyó.