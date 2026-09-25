Cobre Panamá inaugura su stand interactivo en EXPO CAPAC 2026

La empresa Cobre Panamá inauguró ayer su stand en la EXPO CAPAC 2026, que se realizará hasta el 27 de septiembre en el Panama Convention Center.

Desde su espacio, la compañía presenta información sobre la minería moderna, responsable y responsable, las tecnologías que utiliza para el desarrollo de la actividad y una experiencia virtual 360° para conocer más sobre la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Alberto McKenzie, coordinador de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, indicó que “lo importante de estos espacios es que, de manera abierta, podamos aclarar cualquier tipo de duda que tenga la ciudadanía”.

McKenzie también detalló que “la fase de Preservación y Gestión Segura (PGS) del proyecto ha generado alrededor de 2,000 plazas de empleo”. Las personas interesadas pueden aplicar a través del portal www.cobrepanama.com.

Las oportunidades incluyen posiciones en áreas como operación de equipos, mantenimiento, metalurgia, ambiente, seguridad industrial, logística, ingeniería y soporte técnico, entre otras especialidades que forman parte de una operación minera moderna.