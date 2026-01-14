Cobre Panamá llega con fuerza a la Feria de las Flores y del Café con Cobre Conecta

La empresa Cobre Panamá participa en la Feria de las Flores y del Café en Boquete, que se realiza hasta el 18 de enero, “acercándose a la ciudadanía brindando información clara y cercana sobre la operación minera”.

A través de espacios educativos e interactivos, la empresa muestra cómo se gestionan recursos como el agua, explica por qué es importante la minería responsable, participa en este evento turístico y cultural, y dialoga con miles de visitantes en Chiriquí.

Durante la feria, Cobre Panamá mantiene en exhibición su conocida maqueta del agua, herramienta didáctica que despierta gran interés y permite a niños, jóvenes y adultos comprender de forma sencilla la gestión del recurso hídrico en una operación minera moderna.

También está presente CoCo, el avatar de inteligencia artificial de Cobre Panamá, que responde preguntas sobre minería, ambiente, aspectos legales y económicos, fortaleciendo el acercamiento y la interacción con la comunidad.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, indicó que “nos entusiasma muchísimo poder compartir nuevamente con las familias panameñas en un evento tan querido como la Feria de las Flores y del Café. Boquete es un punto de encuentro, alegría y turismo, y queremos ser parte de esa energía positiva”.