Comercios se preparan con ofertas y descuentos para fin de año

Ofertas y descuentos de hasta el 60% es lo que preparan los comercios para las compras de fin de año. Los baratillos incluyen ropa, calzados, electrodomésticos, productos tecnológicos, muebles y juguetes, aseguran líderes del sector.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), indicó que durante esta época se “incrementan las visitas a los centros comerciales, generando un movimiento económico positivo para el país y un dinamismo significativo dentro del sector retail (comercio minorista)”.

La líder de APACECOM detalló que, “el gasto de los panameños se orienta principalmente a la compra de ropa, calzado, tecnología, decoración, electrodomésticos, productos de belleza, artículos navideños y juguetes”.

Asimismo, destacó que las expectativas para el cierre del año son optimistas. “Esperamos una alta afluencia en los malls, motivada por el turismo interno, el retorno de visitantes internacionales que aprovechan estas fechas para comprar a buenos precios y las estrategias de promociones que ya están en marcha por los comercios”, puntualizó Sánchez.

En tanto, Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, ubicado en Panamá Oeste, manifestó que cuentan con un calendario especial de actividades para diciembre, “acompañado de ofertas que van del 20% al 60%”.

Además, explicó que ya se preparan para el Día de las Madres. Chang dijo que tendrán “eventos que incluirán mariachis, entrega de rosas y jornadas dedicadas a las madres, junto con descuentos en mercancía”.

Por su parte, Erick Zamora, gerente de Megamall, afirmó que “los almacenes se preparan para la temporada más alta, ya se empieza a sentir un poquito el ambiente de compras con el pago de ahorros”. Añadió que, “durante los últimos días, ha estado llegando mercancía con nuevas tendencias, por lo que, conforme se vaya acercando el mes de diciembre, se estarán anunciando las promociones de fin de año”.

En cuanto a la modalidad de venta, “comprar ahora y pagar después”, Zamora la calificó como “una muy buena estrategia”, aunque reconoció que reflejan “lo difícil que ha estado el comercio a lo largo del año y la necesidad de recurrir a estas opciones para mantener el flujo de caja y apoyar a los clientes”.