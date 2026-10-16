Comisión de Presupuesto propone aumento de $199 millones al presupuesto

Con nueve votos a favor, cero abstenciones y tres en contra, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Resolución 46 del 15 de octubre de 2026 que plantea un incremento de $199.131 millones al Proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027.

Del total, $104 millones 431 mil serían para funcionamiento y $94 millones 700 mil para inversión. Los fondos serían destinados al sector salud, atención de emergencia sísmica, seguridad, entre otros.

La diputada Yamireliz Chong, de la bancada independiente Vamos, calificó de “irresponsable” que el incremento se extraiga del servicio de la deuda, en lugar de reducir gastos como alquileres de oficinas, electrónicos, equipos de transporte de lujo, publicidad, consultorías y servicios especiales, entre otros.

La propuesta será analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas.