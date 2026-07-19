Comisión Interinstitucional se declara en sesión permanente para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño

Ante la inminente amenaza climática que representa el fenómeno de El Niño, el Gobierno Nacional formalizó la instalación de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel con el propósito de monitorear y coordinar las acciones preventivas frente a los posibles efectos adversos que el evento meteorológico pueda generar en el territorio nacional.

Durante este primer encuentro, se analizó un informe técnico sobre la perspectiva climática para el período comprendido entre julio y diciembre de 2026. “Este informe advierte que en ese lapso de seis meses puede producirse una disminución de las lluvias en las regiones ubicadas en la vertiente del Pacífico, así como un adelanto o extensión de la temporada seca, que puede derivar en condiciones de sequía” que impactarán a los sectores agropecuario, hídrico y energético del país, advirtieron las autoridades del Ministerio de Gobierno en un comunicado.

A la convocatoria asistieron los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Dinoska Montalvo (Gobierno), Juan Carlos Navarro (Ambiente) y Aníbal Rincón (encargado de Desarrollo Agropecuario), junto al viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, y delegados oficiales de las carteras de Salud, Economía y Finanzas, y Asuntos del Canal.

El brazo operativo y técnico estuvo respaldado por los directores y administradores de la ASEP, el IDAAN, el IMHPA, el Sinaproc, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Gobiernos Locales y el IMA, bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos Gubernamentales de la Presidencia.

Los presentes se declararon en sesión permanente y acordaron mantener reuniones técnico-operativas una vez por semana para evaluar la evolución del clima y la efectividad de los planes de contingencia.