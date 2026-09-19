¿Cómo los riesgos agropecuarios impactan a las empresas?

Una diferencia entre las hectáreas que una empresa reporta y las que realmente tiene, una variación en el rendimiento de un cultivo o un aumento en la mortalidad de una operación pecuaria pueden parecer problemas exclusivamente productivos. Sin embargo, estas situaciones también pueden convertirse en señales de riesgo: pueden reducir los ingresos, incrementar los costos operativos, afectar la valoración o recuperabilidad de los activos e incidir en los resultados y la toma de decisiones de la empresa.

En las actividades agrícolas, una revisión puede contemplar la validación del área, el tipo y edad del cultivo, su estado y aspectos relacionados con nutrición del suelo, fertilización, enfermedades, plagas y riego. Estos elementos permiten contrastar la información reportada por la empresa con las condiciones observadas en campo y analizar su posible relación con el rendimiento, así como con la valoración y recuperabilidad de los activos.

“La información financiera tiene detrás una realidad productiva. Por eso es importante validar qué está ocurriendo realmente en el campo y analizar si existen situaciones que puedan representar un riesgo para la operación y que posteriormente tengan incidencia financiera”, explicó Jorge Murcia, Ingeniero Agrónomo Senior de EY Centroamérica, República Dominicana y Panamá.

Una diferencia en el área reportada es un ejemplo de cómo una situación productiva puede adquirir relevancia financiera: el área cultivada incide directamente en las estimaciones de producción, los rendimientos esperados y la valoración de los activos.

La tecnología también forma parte de estas revisiones. Las imágenes satelitales permiten analizar la evolución y el estado de la vegetación, mientras que los drones pueden aportar información sobre determinadas áreas y activos. Estas herramientas pueden ayudar a identificar zonas que requieren mayor atención, como aquellas con posibles problemas de inundación o erosión, que posteriormente deben ser verificadas.

El experto explicó que en las operaciones pecuarias, el análisis se adapta a las características de cada actividad.

“En una producción de huevos, por ejemplo, pueden considerarse indicadores como los niveles de producción y mortalidad, además de condiciones relacionadas con agua, temperatura y humedad. Una variación en estos indicadores puede representar un riesgo para el rendimiento de la operación”, agregó.

La auditoría agropecuaria requiere, por ello, combinar conocimientos agrícolas, pecuarios y financieros con capacidades de auditoría. La información obtenida en campo permite complementar el análisis de los estados financieros y contar con una visión multidisciplinaria de los activos y riesgos de la empresa.

“Si una empresa reporta una determinada cantidad de hectáreas y cuando llegamos al campo encontramos una diferencia, esa situación debe analizarse. El área es uno de los factores que intervienen en la información relacionada con el rendimiento y posteriormente en los cálculos financieros”, señaló Murcia.

Esta perspectiva puede resultar relevante para compañías que buscan fortalecer sus controles, sustentar decisiones de negocio, acceder a financiamiento, incorporar inversionistas o respaldar sus planes de crecimiento y expansión.

La experiencia de EY en este ámbito incluye trabajos en Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Ecuador, en actividades como producción de banano, cacao, café, palma, caña de azúcar, cardamomo y teca, además de operaciones pecuarias relacionadas con producción de huevos y aves de engorde.