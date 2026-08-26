Comunidades de la mina se convierten en guardianes de sus ríos

“Guardianes del Agua y la Biodiversidad” permitirá dar seguimiento a los ríos Petaquilla, Botija y Caimito mediante un proceso de monitoreo participativo que integra el conocimiento de las comunidades con el acompañamiento de especialistas y herramientas científicas para conocer el estado de los cuerpos de agua y su biodiversidad.

La iniciativa involucra a 15 comunidades del área de influencia indirecta de la operación minera y da continuidad a un proceso que se desarrolla desde hace más de 12 años, incluso desde antes del inicio de operaciones. Esta nueva etapa busca ampliar su alcance y fortalecer el papel que los habitantes han desempeñado históricamente en el seguimiento de su entorno.

Para esta primera fase se contemplan distintos puntos de muestreo asociados a las cuencas de los tres afluentes establecidos. En algunos sitios, las muestras serán tomadas en quebradas o afluentes, los cuales forman parte de las respectivas cuencas hidrográficas.

La primera jornada se desarrollará en el río Botija, en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro del tajo de Cobre Panamá. Posteriormente, se realizarán las demás jornadas previstas para las cuencas de Petaquilla y Caimito.

Ana Mercedes Álvarez, directora de Grupo Los Llanos del Pacífico, dijo que “para el Grupo Los Llanos del Pacífico, este programa representa una oportunidad para fortalecer la participación de las comunidades en el conocimiento y cuidado de sus fuentes de agua. Nuestro propósito es que los comunitarios, como Guardianes del Agua y la Biodiversidad, no sean solamente participantes, sino actores fundamentales del proceso de monitoreo, acompañando cada jornada y conociendo de primera mano cómo se obtienen y verifican los resultados”.