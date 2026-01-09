Contraloría y AMUPA capacitan a alcaldes sobre el nuevo Manual de Uso y Manejo de Fondos Públicos.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la correcta administración de los recursos del Estado, la Contraloría General de la República, en colaboración con la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación a nivel nacional.

Explicaron que estas sesiones están diseñadas para instruir a las autoridades locales sobre el nuevo Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos, el cual fue promulgado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025.

La iniciativa busca unificar los criterios de fiscalización en los gobiernos locales. Según la presidenta de la AMUPA, Nadine González, la implementación de este manual es un paso decisivo para asegurar que la gestión de los recursos públicos se realice bajo estrictos estándares de eficiencia y legalidad.

“Estamos de acuerdo con esta guía y hemos apoyado el proceso para que los municipios del país tengan pleno conocimiento de ella”, señaló González durante el lanzamiento de las capacitaciones.

La funcionaria subrayó que este instrumento permitirá verificar que el gasto público se dirija a las necesidades reales de las comunidades, contribuyendo así a la recuperación de la confianza ciudadana. “Este instrumento permitirá verificar el uso correcto de los fondos y asegurar que se inviertan en lo que realmente se requiere”, añadió.

Las capacitaciones no están dirigidas exclusivamente a los alcaldes, sino que involucran a las figuras clave en la ejecución presupuestaria de cada región, incluyendo a tesoreros y contadores municipales.

Las jornadas comenzaron el pasado lunes, 5 de enero. Las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro fueron las primeras en recibir el asesoramiento técnico de la Contraloría.

El programa se extenderá por todo el territorio nacional para garantizar que los 81 distritos del país operen bajo las mismas directrices de rendición de cuentas.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir los riesgos de mala gestión y asegurar que la descentralización de los fondos públicos esté acompañada de una fiscalización robusta y preventiva.