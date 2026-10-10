Copa Airlines mantiene ajustes en sus vuelos y amplía flexibilidad para pasajeros afectados por el sismo

Copa Airlines informó que continúa restableciendo sus operaciones luego de una jornada particularmente compleja este viernes 9 de octubre, debido a los múltiples cierres temporales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ocasionados por los movimientos sísmicos y sus constantes réplicas.

Ante esta situación, los cierres han requerido nuevas inspecciones de las instalaciones y pistas del aeropuerto, lo que ha generado afectaciones adicionales en las operaciones de la aerolínea, que todavía enfrenta demoras prolongadas, cancelaciones y ajustes en algunos itinerarios.

En ese sentido, Copa Airlines lamentó el impacto que estas interrupciones han tenido en sus pasajeros y señaló que su equipo de trabajo continúa realizando esfuerzos para regularizar los vuelos con destino a Panamá, así como las conexiones a través del Hub de las Américas.

Por ello, la compañía amplió su política de flexibilidad para ofrecer alternativas a los viajeros afectados. La medida aplica a los boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026, con viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre del mismo año, en cualquier ruta operada por la aerolínea.

Asimismo, los pasajeros podrán realizar cambios en sus itinerarios sin pagar cargos por cambio ni diferencias tarifarias, mientras que los viajes podrán reprogramarse hasta el 31 de octubre de 2026. Estas gestiones estarán disponibles a través de los canales de atención de Copa Airlines y las agencias de viajes.

Por otra parte, quienes decidan no realizar su viaje podrán conservar el valor del boleto como crédito para utilizarlo en una fecha posterior, sin cargos por cambio mientras el boleto se mantenga vigente.

De igual manera, la aerolínea habilitó la posibilidad de solicitar el reembolso de boletos no utilizados o de la parte pendiente de aquellos parcialmente utilizados, incluso en los casos en que la tarifa adquirida no contemple reembolsos.

Adicionalmente, Copa Airlines indicó que continúa brindando asistencia a los pasajeros afectados por las interrupciones, incluido el alojamiento cuando corresponda y esté sujeto a disponibilidad, así como la gestión de alternativas de viaje con otras aerolíneas cuando existan opciones disponibles.

Mientras avanzan los trabajos para normalizar el servicio, la compañía recomendó a los pasajeros que aún no han iniciado su viaje verificar el estado de sus vuelos a través de su página web, copa.com, o de la aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que podrían registrarse nuevas demoras y ajustes.

Finalmente, Copa Airlines reiteró que la seguridad de sus pasajeros y colaboradores es su principal prioridad, al tiempo que lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la paciencia y comprensión de los viajeros mientras se restablecen las operaciones.