Copa Airlines mantiene suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la decisión de extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

La medida obedece a que continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela.

La empresa informó que los pasajeros que tenía vuelos programadas en las fechas mencionadas pueden realizar el cambio de fecha o cambio de origen o destino dentro de la misma región, sin costo adicional; cancelar el viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para fechas futuras o solicitar reembolso del boleto no utilizado o parcialmente utilizado gestionado en www.copa.com.

El pasado miércoles, la aerolínea suspendió los vuelos desde y hacia Caracas para hoy, 4 de diciembre, y mañana 5 de diciembre, “debido a intermitencias en una señal de navegación reportada por los pilotos” en esa zona.