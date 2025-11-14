Costos de fondeo impactan tasas de interés, banqueros prevén una reducción paulatina

Líderes de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) aseguran que el incremento en los costos de fondeo ha tenido un impacto en las tasas de interés que pagan los ciudadanos por los créditos otorgados. Sin embargo, prevén que en el corto plazo éstas se mantendrán “estables” con una posible tendencia a la baja a futuro.

Según los datos de la ABP, actualmente la tasa en tarjetas de crédito, en promedio, es de 21.99%, la de préstamo personal es de 8.91%, la de auto 7.96% y en el caso de hipotecas la tasa de referencia es del 6.50%.

Ernesto A. Boyd Jr., presidente de la Junta Directiva de la ABP, indicó que “la expectativa es que las tasas se mantengan bastante estables, hacia adelante inclusive puedan seguir bajando”.

Por su parte, Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, explicó que la tasa de interés de los depósitos (locales y extranjeros) ha pasado de 2.55% a 4.99% en los últimos 3 años. Afirmó que “el costo que pagan los bancos por retener esos fondos en Panamá y tenerlos en depósitos se ha duplicado en tres años, eso explica por qué el margen de intermediación se ha reducido, por qué la rentabilidad, la utilidad ha disminuido (-2.40%) y también por qué las tasas de interés que se cobran han aumentado sobre los créditos”.

Berguido mencionó que “el costo de fondeo es lo que los bancos le pagan a los depositantes en intereses sobre sus depósitos, ya sea cuenta de ahorro o de plazo fijo. Esa es la materia prima de los préstamos. Los depósitos de los clientes son los que se utilizan para prestarle a clientes que necesitan dinero”.

Sobre el desempeño que tendrán las tasas los próximos meses, Berguido dijo que “todo depende de lo que pasa en la economía de los Estados Unidos y en las decisiones que toma la Reserva Federal. Pero la expectativa ahora mismo, si las cosas siguen en la tendencia en que van, es que a nivel de la Fed comencemos a ver una reducción paulatina de la tasa de referencia de fondos federales, eso debería transformarse en costos de intereses más bajos para el consumidor panameño”. Reiteró que “eso no va a ocurrir ya, ese efecto de reducción de emular lo que ocurre en la Fed, se da en Panamá con un atraso de unos 6 a 9 meses. La tendencia es que las tasas están relativamente estables pero con algo de perspectiva a que se reduzcan paulatinamente. No va a haber un bajón drástico”.