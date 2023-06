Crédito hipotecario creció en un 6.7%

El crédito hipotecario presentó un crecimiento anual (abril 2022- abril 2023) de 6.7%, al ascender a 17,414.4 millones de dólares, según el último informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El documento de la SBP revela que solo en el mes de abril se observa un crecimiento de 5.3% al registrar un saldo de cartera de 20,062.2 millones de dólares en comparación con lo registrado en igual período del año anterior (19,056.7 millones de dólares), con lo que se mantiene el dinamismo observado en los últimos meses. Esta modalidad de crédito fue favorecida por el incremento interanual de los préstamos de vivienda hipotecaria, particularmente la preferencial. La SBP destacó que “el crédito a la vivienda por parte de la banca es el único que no ha caído ni siquiera en los meses más complicados de la pandemia por Covid-19. Vale anotar que si bien históricamente en términos de saldo, el crédito no preferencial ha sido mayor, el desempeño de la cartera con subsidios en los últimos años ha sido muy positivo, razón por la cual podría de manera temporal alcanzar niveles similares al saldo de la otra cartera”. Detallan que “por tipo de crédito, el crédito preferencial (12.3%) continúo mostrando un positivo desempeño, en tanto que el crédito no preferencial (2.3%) sigue creciendo”.

Carlos Berguido, presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), indicó que “la banca está participando decididamente en facilitar la recuperación económica del país y uno de los rubros más importantes del crédito, es el hipotecario, eso no solamente tiene un significado para la economía, si no que además es hacer posible que la gente tenga su vivienda propia”. La economía se está recuperando, el empleo también, no tan rápido pero contribuye a que la banca pueda tener mayor liberalidad en el otorgamiento de préstamos”.

Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá, señaló que “rompimos récord en hipotecas dadas, el año pasado dimos 6,089 hipotecas por 359 millones de dólares”. Carrizo aseguró que este año se avanza a buen ritmo y “vamos bien”.