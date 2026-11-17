Armando Cedeño, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Los Santos, manifestó que “el sector atraviesa momentos difíciles”. Explicó que, “se han reportado pérdidas de entre 12 y 17 reses por productor”, además del “colapso de galeras en instalaciones avícolas e inundaciones de agua de mar que están afectando los cultivos de maíz y arroz”.

Los productores también solicitan una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para exponerle la situación del sector y plantear medidas que permitan atender las necesidades de los ganaderos y agricultores.

Facilitar créditos blandos para construir reservorios y pozos, reconstruir establos y galeras y destinar los fondos del estado de emergencia son algunas de las demandas de los productores de Los Santos y Herrera tras los daños causados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Sobre el plan de emergencia por el fenómeno de El Niño, Cedeño señaló que “los recursos todavía no han llegado a Los Santos. Hemos sobrevivido por donaciones que son bienvenidas, pero si tenemos un fondo para estas emergencias, debería utilizarse”. Cedeño dijo que “hemos solicitado una reunión con el presidente para darle a conocer la difícil situación que está viviendo el sector agropecuario en general”.

Héctor González, presidente de ANAGAN, capítulo de Herrera, dijo que “el sector arrastra dos años de dificultades que afectan a productores de leche, arroz y maíz”.

También indicó que “Panamá cuenta con un fondo de emergencia cuya utilización, hasta ahora, se ha visto limitada por problemas de financiamiento”.

Entre las alternativas planteadas, reiteró la necesidad de “otorgar créditos blandos para construir reservorios y pozos profundos, así como invertir en tecnología de pastos de corte y suplementos para el ganado. Además de “evaluar macroproyectos de riego en las provincias centrales”.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que implementa un plan para apoyar a pequeños y medianos productores de zonas vulnerables al fenómeno de El Niño como el Arco Seco, que comprende Herrera, Los Santos y parte de Veraguas.

Según el MIDA, el programa cuenta con una inversión de B/.8.2 millones donde se trabaja en sistemas y equipos hídricos, apoyo para el ganado, protección de cultivos, infraestructuras, herramientas e insumos agropecuarios.