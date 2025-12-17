Créditos otorgados a extranjeros en Panamá alcanza los $1,675 millones

El saldo de crédito otorgado a extranjeros alcanzó en noviembre de 2025 los $1,675 millones, lo que representa el 3.94% del saldo total de créditos en el país, según datos de APC Experian.

El acceso al crédito formal por parte de extranjeros en Panamá ha mantenido un crecimiento sostenido durante 2025, reflejando avances significativos en la inclusión financiera de esta población, destacó la entidad.

En un comunicado detallaron que solo en septiembre se registraron 7,851 nuevos créditos, distribuidos de la siguiente manera: 2,665 tarjetas de crédito, 1,747 préstamos personales, 152 préstamos de automóvil, 51 hipotecas, 3,236 otros créditos y servicios.

La APC Experian señaló que “estas cifras evidencian la confianza y el interés de los extranjeros residentes en Panamá por integrarse al sistema financiero nacional”.

Agregaron que la visibilidad crediticia también se fortalece con el hecho de que 304,801 extranjeros ya cuentan con historial crediticio en la plataforma de APC Experian, un activo que les permite gestionar mejor su información financiera y acceder a nuevas oportunidades de crédito o financiamiento.

En cuanto a la distribución de saldos de crédito reportados a personas con identificación extranjera, los datos muestran:

· 57.83% Hipotecas: $968,828,602

· 15.42% Tarjetas de crédito: $258,319,216

· 8.87% Préstamos personales: $148,665,511

· 4.99% Préstamos de auto: $83,621,585

· 12.89% Otros productos y servicios: $215,752,602

Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, destacó que “es importante que los ciudadanos extranjeros residentes en Panamá tengan acceso a facilidades de crédito o financiamiento, lo cual promueve su integración a la economía panameña y les permite construir una base financiera sólida para alcanzar sus objetivos personales y profesionales”.